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科技部兩海研船動工 台船首次承造科研船

發稿時間：2018/01/05 16:22

最新更新：2018/01/05 16:42

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科技部投入新台幣16億打造3艘海洋研究船，科技部部長陳良基（左）、台灣國際造船公司董事長鄭文隆（右）5日率領相關團隊，在台船基隆廠舉行二艘500噸級研究船的開工典禮。中央社記者陳政偉基隆攝 107年1月5日科技部投入新台幣16億打造3艘海洋研究船，科技部部長陳良基（左）、台灣國際造船公司董事長鄭文隆（右）5日率領相關團隊，在台船基隆廠舉行二艘500噸級研究船的開工典禮。中央社記者陳政偉基隆攝 107年1月5日

（中央社記者陳政偉基隆5日電）科技部投入新台幣16億元交由台船打造3艘海洋研究船，今天在台船基隆廠舉行兩艘500噸級的開工典禮。科技部長陳良基說，搭配原有和新建研究船，要打造國家海洋觀測研究船隊。

陳良基、台灣國際造船公司董事長鄭文隆今天率領相關團隊，在台船基隆廠舉行兩艘500噸級研究船的開工典禮。

陳良基說，國內海洋研究船隊目前只有1984年啟用的海研一號、1993年啟用的海研二號、三號，但已十分老舊，因此科技部將陸續建造研究船，打造國家海洋研究船隊。

另外，台灣第四艘海洋研究船海研五號，在2014年雙十國慶觸礁沉沒。

陳良基說，今天是兩艘500噸研究船的開工，不久將來，還有另一艘1000噸級的研究船開工建造。未來搭配外購的2000噸勵進號及將來3000噸的大型研究船，科技部掌管研究船將以國家海洋研究船隊的形式運作。

陳良基表示，兩艘船預計明年年中交船，正式提供國家海域觀測研究的相關服務。研究船新的探測工具，對於國土規畫、海洋資源、災害調查以及海洋科技尖端學術研究大有助益。

鄭文隆說，這次將不惜成本，向國際證明台灣的建造實力。這是台船打造過最小的船，長45公尺，卻是規格最高、科研儀器及聲納系統完備且特別增強安全性。

台船設計處經理陳良駿在簡報時解釋，這是台船首次承造海洋研究船，對船舶技術開發與拓展新領域具指標意義。

科技部資料指出，新研究船的設備及探測功能都將大幅提升，除原有的海水溫鹽量測、海上地球物理測勘及海水採樣外，先進的動態定位系統可使研究船在指定的位置精準採樣，多音束探測儀則可以更有效率精準量測海底地形，而超短基線（USBL）水下定位系統可以準確標定水下目標物的位置。1070105

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