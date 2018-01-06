城鄉特色產業園區估選20案 帶動轉型升級

（中央社記者廖禹揚台北6日電）經濟部依前瞻基礎建設計畫發展城鄉特色產業，由地方提案建設城鄉特色產業園區，目前已進入審查階段，預估下月將遴選出20案，可望帶動至少7000個就業機會。



為發展城鄉特色產業，經濟部中小企業處規劃設置城鄉特色產業園區，其中分為專供城鄉特色產業進駐的「特色園區」，及在城鄉特色產業群聚地區優化軟硬體設備及空間的「創新場域」，導入循環經濟、體驗經濟與數位經濟等三大概念，帶動產業轉型升級。



補助金額部分，特色園區為每公頃新台幣1500萬元，總補助經費以3億元為上限；創新場域則以一億元為上限，且經常門補助經費不得超過總補助經費的40%。此外，考量各縣市政府財力狀況不同，另依主計總處列出的財力分級表給予各地方政府不同補助比率上限。



根據經濟部開發在地型產業園區計畫，預計在民國109年底前完成20處城鄉特色產業園區，協助700家地方產業業者或產業組織，帶動至少7000個就業機會。經濟部官員表示，目前已在審查提案，預估2月將公布遴選結果。



為均衡城鄉發展、促進地方經濟發展並創造在地就業，除以前瞻計畫經費補助案件外，中企處規劃在目前推動的中小及新創企業發展條例修正草案中訂定專章，解決小型或微型企業面臨生產技術、行銷方式、通路管道與財務資金不足，以及產業發展空間與土地取得不易等問題。



官員表示，中企處去年下半年已針對中小及新創企業發展條例修正草案舉辦多場說明會，提出立法方向並蒐集各方意見，目標今年內提出完整草案內容。1070106