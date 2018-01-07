博通想併高通 科技部長：有危機也有利基

通訊晶片業者博通擬以天價收購高通，倘若成真，將是半導體產業史上最大合併案。科技部長陳良基表示，對台廠而言，是危機也有利基。（中央社檔案照片）
博通喊併高通影響專題（中央社記者黃雅娟、陳政偉台北7日電）通訊晶片業者博通擬以天價收購高通，倘若成真，將是半導體產業史上最大合併案。科技部長陳良基表示，對台廠而言，是危機也有利基，有產品技術精進的壓力，但廠商也可投入客戶需求，讓品牌業者看到台灣廠商的彈性。
半導體產業再傳整併潮，博通（Broadcom）去年11月宣布，將以每股70美元的現金及股票併購高通（Qualcomm），交易總金額達1300億美元（約新台幣3兆9252億元）。
博通是全球Wi-Fi、藍牙領域的領導者，高通也是行動通訊領域的霸主，雙方在多項產品領域有競爭關係，包括Wi-Fi、藍牙、GPS、射頻收發器與功率放大器等，合作可提升雙方的占有率。
若這件併購案成真，雙通合併後的新公司將一躍成為僅次於英特爾和三星、全球第三大晶片商。台灣科學工業園區科學工業同業公會憂心忡忡，日前特別發新聞稿表示，「雙通併」恐對國內晶片製造等產業帶來負面影響，建議合併案須經過政府同意外，也盼政府在同意時要附加條件，為國內相關產業廠商的發展，協助爭取合理的條件。
科技部長陳良基對中央社記者表示，博通和高通是全世界第一大、第二大規模的IC設計業者，若合併成局，所擁有的資源與議價能力都變大，與兩強屬競爭關係的台灣廠商，產品技術精進的壓力將會變大。
不過，他認為，兩強立刻合併雖對產業衝擊不小，但合併需要時間，只要政府建置投資環境，讓產業提升競爭力，廠商擁有創造價值的能量，就有機會跳躍到下一波的挑戰。
除了危機，利基也浮現。陳良基指出，台灣資通訊產業仍有優勢，若是與兩強有上、下游關係的台灣廠商，也可以爭取互補。他舉例，像台積電腳步就走在前面，投入行動運算、高效能運算、汽車電子、物聯網發展，藉由壯大自己爭取機會。
不過，台廠還是有突圍的機會，陳良基分析，「雙通併」後，可以預見當公司越大時，對單一特定項目的服務產品，往往無法投入太多精力維持，加上產業避免受制於單一業者，也會積極尋找其他供應商，國內相關業者還是有機會打入產業供應鏈。
針對未來的應用，陳良基說，國內廠商更能擴展相關技術的可能性，投入客戶需求去開發，讓品牌業者看到國內廠商的彈性，也是作為進入科技品牌業者採購的契機。
對於博通與高通合併可能性發展，經濟部小心翼翼，三緘其口「暫不予置評」，擔心的就是博通、高通兩強與台灣電子、半導體廠商都有長久合作關係，在整併案尚未確定之前，立場表達必須謹慎，以免影響未來產業間的合作關係。
經濟部官員表示，如果博通高通合併，雖然公司產品跟市場定位可能會有所調整，但是台灣半導體產業實力堅強，看好未來持續合作。不過併購案尚在洽談中，一切都很難說。
經濟部表示，如果合議後博通與高通確定合併，台灣還是得經過公平交易委員會審查，屆時經濟部會依情況提供必要的資訊。1070107
延伸閱讀》博通擬併高通 對台灣產業會有什麼衝擊？
延伸閱讀》博通喊併高通 台灣學者：設國家級基金防禦