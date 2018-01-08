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遠東新30億綠色債券掛牌 響應綠色金融

發稿時間：2018/01/08 08:38

最新更新：2018/01/08 08:38

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（中央社記者韋樞台北8日電）紡織一貫大廠遠東新今天掛牌發行國內首家民營企業的綠色債券。遠東新表示，發行額度為新台幣30億元，利率0.95%，專用於各式節能環保項目，據承銷商透露，投資人已超額認購。

台灣先前已有金控業者和國營事業發行綠色債券，遠東新世紀不僅是國內首檔經查證後發行的綠色債券，也是國內民營企業第一檔以四項綠色投資為主體的債券。

遠東新指出，此次綠色債券直接連結資本市場與產業投資，不僅響應政府推動的綠色金融政策，更結合遠東新世紀綠色投資的永續發展策略，加上可提供創新產品讓投資人多一種選擇，創造三贏局面。

遠東新說，綠色債券主要在四項綠色投資，第一是寶特瓶回收再製成聚酯粒，以減少廢棄物，達到循環經濟；第二是聚酯製程的優化，節省蒸汽能源量，減少揮發性有機化合物的排放；第三是建構第二套無水染色設備，大幅省水、省助劑，減少廢水和廢污泥；第四是遠東新打算在板橋園區內興建綠建築的研發大樓。

由於遠東新的綠色債券屬民間企業首度發行，因此需要透過第三方查證，嚴審整體項目投資計畫，之後還要每年再經查證，確認所有經費都確實運用於環保節能項目，並對外公開。

遠東新強調，這30億元綠色債券的利率是0.95%，發行期間為5年，到期一次還本；從承銷商凱基證券獲知的消息，目前投資人對此相當熱絡，已超額認購。1070108

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