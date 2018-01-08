能源轉型里程碑 德國用電全來自再生能源

今年第一天的清晨，德國創下用電100%來自再生能源的紀錄，堪稱能源轉型的里程碑。（EnBW提供）中央社記者林育立柏林傳真 107年1月8日

（中央社記者林育立柏林8日專電）今年的第一天，德國就創下全國用電100%來自再生能源的紀錄，同一時間燃煤等傳統電廠也大幅降載，堪稱能源轉型的里程碑。



德國官方的電力市場資訊網站SMARD顯示，2018年1月1日清晨6時前後，全國的用電量為41GW（吉瓦），此刻光是風力發電就能滿足85%的需求，加上水力和生質能發電，正好滿足全部的用電。



SMARD是德國電力主管機關聯邦網路局（Bundesnetzagentur）架設的網站，充分揭露德國、奧地利和盧森堡三國的發電和用電資訊。



主管能源政策的經濟暨能源部次長巴克（Rainer Baake）表示，「沒人料到，我們竟在冬日清晨達成100%的目標。」



不過，同一時間，仍有部分火力等傳統電廠無法完全停機，多餘的電力只好出口到國外，在自由交易的歐洲電力市場造成「負電價」的現象，也就是說廠商發電的同時還得付錢。



巴克告訴「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）說，「這個現象顯示，德國的電力系統需要更多彈性，缺乏彈性的大型電廠是能源轉型的障礙。」



事實上，德國的燃煤和核能等傳統電廠，在過去幾年已大幅增加彈性，不時升降載以因應再生能源的變動。



以今年1月1日清晨為例，全國火力、核能和天然氣等傳統電廠的發電量，一度降到17GW，許多機組完全沒有運轉。德國傳統電廠的總裝置容量約100GW。



在東部擁有4座大型火力發電廠的LEAG集團也證實，在聖誕和跨年休假期間，由於民生和工業用電需求減少，以及風力發電量大增，發電量降到只剩下25%。



LEAG指出，為了配合再生能源的變動，旗下的電廠在這段期間曾多次升載和降載，以確保電網的供需平衡。1070108