台灣燈會亮點 首推行動支付無現金市集

今年於嘉義縣舉辦的台灣燈會，民眾可於「無現金支付區」實際體驗。右為遠東集團董事長徐旭東、圖左為嘉義縣長張花冠。中央社記者江明晏攝 107年1月8日

（中央社記者陳政偉台北8日電）國發會主委陳美伶與嘉義縣長張花冠今天共同為台灣燈會無現金市集預先開市。陳美伶說，力推行動支付，著力於體驗行銷，加強與地方政府合作，連自動販賣機也可用手機完成付費。



政府為達成西元2025年行動支付普及率達90%及數位國家目標，已成立跨部會推動機制，由國家發展委員會擔任平台，會議訂定推動行動支付發展的三大主軸，包括完備基礎環境、擴大應用場域，以及加強體驗行銷。



陳美伶今天出席「行動生活成果發表會」，與張花冠共同為台灣燈會無現金市集預先開市，也在現場親自使用示範。



亞洲‧矽谷執行中心接受國發會指導，去年與台北市政府攜手合作智慧支付，讓台灣成為亞洲第一，也是全球第一個由政府帶頭完成電信業者整合成功的電信認證。



今年亞洲‧矽谷再以台灣燈會為示範點，利用手機端進行身分識別（mobile connect）進行消費交易的研究。燈會試點成功後，亞洲．矽谷將在雲嘉南地區擴大辦理。



陳美伶說，政府推動行動支付，應著力於體驗行銷，加強與地方政府合作，像是即將到來的台灣燈會、2018台中花卉博覽會等活動，要讓全國民眾都能享受行動支付的便利。



亞洲．矽谷指出，農曆大年初一開始，燈會期間將在嘉義縣政府前的太保大道，讓國人體驗無現金交易的實況，用多元支付作為200多個伴手禮及美食區付款方式。



亞洲．矽谷表示，今年台灣燈會在嘉義，預估1個月的參訪人次將會高達1900萬人次，不論是金流、人流、資訊流都需要數位保全。因此，亞洲．矽谷邀集大聯盟智慧支付與資安數十家廠商共同建構無現金市集。



據亞洲．矽谷資料指出，在台灣燈會的無現金市集內，連傳統運用硬幣的自動販賣機也可以用手機嗶出商品，無論是使用Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay以及國內各大電信與銀行的電子錢包支付，甚至信用卡和四大電子票證，都能輕鬆付款。1070108