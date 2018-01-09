聯發科推出AI平台 Sony盼合作

（中央社記者張建中新竹9日電）IC設計廠聯發科宣布推出NeuroPilot人工智慧(AI)平台，要將AI帶入智慧手機與智慧家庭等消費性科技產品。索尼（Sony）表示，期待與聯發科在AI上合作。



AI前景看俏，據研調機構預估，2023年AI產值可望超越140億美元，吸引全球各領域廠商爭相投入，聯發科也不缺席，致力成為完整AI解決方案的晶片供應商。



聯發科指出，旗下AI平台NeuroPilot可讓終端裝置在執行深度學習運算時，能更快速達成即時智慧決策，並可同時支援終端AI運算及雲端AI運算。



為滿足客戶及消費者想要真正智慧裝置的需求，聯發科表示，旗下眾多晶片平台將陸續導入AI技術，除利用AI處理運算能力拍攝更優質的照片，並可改善語音與臉部辨識。



聯發科指出，提供的AI解決方案支援市場上現有的AI架構，包括Google的TensorFlow、亞馬遜(Amazon)的MXNet、Sony的NNabla等。



聯發科與Sony自2015年合作推出智慧電視後，雙方持續緊密合作，如將智慧電視導入語音搜尋，Sony表示，隨著AI時代來臨，期待繼續與聯發科在AI上合作。



聯發科同時宣布升級新一代家庭娛樂平台，推出MT8695與MT8516，為未來智慧家庭中的消費電子產品帶來人工智慧語音及人工智慧影像的辨識及控制功能。1070109