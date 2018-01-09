富邦金去年每股賺逾5元 第一金單月大虧

（中央社記者田裕斌台北9日電）金控業去年12月獲利陸續出爐，富邦金控自結單月賺進新台幣31.09億元，累計去年稅後純益537.77億元，每股稅後純益(EPS)5.15元，達成金控獲利王9連霸。



第一金控則是受到慶富案影響，子公司第一銀行認列呆帳13.83億元，拖累金控單月大虧13.81億元；累計去年稅後純益154.83億元，EPS約1.27元，恐是去年獲利衰退最嚴重的金控公司。



國泰金控自結去年12月稅後純益20.3億元，累計去年全年稅後純益567.7億元，EPS約4.48元，雖與富邦金雙雙跨越獲利500億元的門檻，但因股本較大，EPS未能超越5元。



此外，中信金控受美國稅制改革影響，中國信託商銀美國子行迴轉遞延所得稅資產，增加所得稅費用，自結去年12月稅後純益9.81億元，累計全年稅後純益372.22億元，EPS約1.91元。中信金表示，去年獲利年增率超過3成，除了銀行獲利年增3成外，台灣人壽獲利翻倍，全年獲利突破100億元。



台新金控也因子公司台新銀行去年底增提呆帳準備6億元，單月獲利大縮水，自結去年12月稅後純益僅3.3億元，累計全年稅後純益130.5億元，年增15%，EPS約1.15元。1070109