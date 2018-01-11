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亞馬遜AWS創新中心落腳新北 培育青年創業

發稿時間：2018/01/11 10:45

最新更新：2018/01/11 10:45

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（中央社記者吳家豪台北11日電）新北市政府今天宣布與亞馬遜雲端運算（AWS）合作打造聯合創新中心，以台北遠東通訊數位園區為營運據點，亞馬遜AWS未來將導入技術平台及教材資源，共同培育青年創新創業。

新北市政府今天舉辦「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」合作備忘錄簽署記者會，新北市長朱立倫致詞表示，亞馬遜AWS（Amazon Web Services）來台設立創新中心不只是針對新北市，而是面向全台灣，讓政府、服務業與社區能透過雲端服務升級，讓生活更智慧化，並結合亞馬遜資源及分布各地的創投與優秀資源，讓新創企業能加速成長。

朱立倫說，這個創新中心也帶來了創新模式，是「加速器中的加速器」，將結合各個企業與大學的創業加速器，讓台灣年輕人在創業過程中，透過這樣的資源整合，更有機會走向全世界。

出席記者會的亞馬遜AWS全球副總裁、大中華區執行董事容永康表示，經過約一年的努力和調查研究，AWS決定在新北市落地，希望能創造年輕人創業轉型的機會。

容永康說，AWS除了提供技術平台，也會提供其他協助；第一，將繼續與不同的創業加速器合作，加快本地的新創企業能更快上到公有雲，利用AWS覆蓋全球190個國家的網絡，快速推廣服務。

其次，他表示，AWS將與中小企業及新北市產業界有更緊密的合作，希望企業透過公有雲提高生產效率，並利用公有雲的全球覆蓋優勢，將服務帶到全球。

另外，容永康指出，公有雲只是技術平台，更重要的是需要好的人才，因此AWS在聯合創新中心會大量投入培訓與教材資源，並與當地學校在教材方面有緊密合作，引進AWS與美國及歐洲大學共同開發的教材內容，包括雲端運算、人工智慧、大數據等，藉此培育更多人才支持新創企業，並加速企業轉型。

容永康說，AWS在台灣落地近兩年，獲得很多企業界的認可，台灣知名企業包括宏達電、趨勢科技、緯創、聯發科都有與AWS合作，過程中投入許多資源；希望AWS聯合創新中心在新北市落地後，可以加大這方面的投入，讓企業用最低的成本、最短的時間就能使用全球最好的技術，提升競爭力。1070111

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