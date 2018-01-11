都市型工業區立體化 容積獎勵可望達50%

（中央社記者廖禹揚台北11日電）為解決產業缺地問題，行政院提出都市型工業區更新立體化發展做法，經濟部官員表示，已向國發會提出草案，按經濟部提出版本，各容積獎勵項目累計可達50%。



為解決產業五缺問題，行政院去年底召開相關會議，其中針對缺地問題提出公有土地優惠釋出、民間閒置土地輔導釋出及產業用地開發與更新等3項策略。



經濟部政務次長龔明鑫先前表示，像新北、台北地區，部分產業型態可能已經改變，不再需要使用大型機具。這次具體做法中提出都會型工業區更新立體化發展做法，提供政府依原獎投條例、原促產條例或產創條例編定，且位於都市計畫範圍內工業區辦理更新。



經濟部工業局局長呂正華今天表示，已向國發會提出都市型工業區更新立體化發展方案（草案），且施行範圍將不僅限於六都；但在第一次相關會議中因有部分尚需修正，經濟部會在一兩週內提出修正內容，再由國發會報行政院核定。



經濟部官員接受中央社記者訪問表示，方案規定申請容積獎勵對象以基準容積240%以下者為限；容積獎勵項目則包括新增投資獎勵及配合能源政策使用綠電獎勵，合計以20%為上限；另還能以捐贈代金方式取得容積獎勵30%，合計最高可達50%。



官員指出，合計容積獎勵雖可達50%，但依現行法規，容積率最高不可超過320%，因此若以240%者計算，即使加上容積獎勵50%後容積率為360%，仍受320%上限限制。



方案待行政院核定後，將由內政部及直轄市政府分別修正都市計畫法省市施行細則或自治條例。1070111