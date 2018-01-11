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美稅改通過 李淳：台面臨美中磁吸效應

發稿時間：2018/01/11 19:31

最新更新：2018/01/11 19:31

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（中央社記者邱柏勝台北11日電）美國通過稅改法案，中經院副執行長李淳表示，台灣未來恐面臨中國與美國兩大磁吸效應，包含人才、資本與技術都可能外流。他呼籲政府思考如何減緩產業外移，並擴大外資與本國投資力道。

資誠（PwC）聯合會計師事務所今天舉辦美國稅改研討會，中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳應邀出席演講。他會中提及，美國稅改調降企業所得稅，主要受益者是美國既存公司，其中又以服務業獲益最大。

李淳表示，美國商品貿易雖為逆差，但對全球的服務貿易順差高達300億美元，除了旅遊收入外，主要來自智慧財產權的授權收入。而這些企業過去因國內稅率高，多前往海外低稅率國家或地區設點，例如香港、新加坡等地。稅改降低企業營所稅後，這些公司可望回流美國，但也將對低稅率國家或地區造成衝擊。

此外，李淳表示，美國稅改通過後，台灣將面臨中國與美國「一東一西」的強大磁吸力，無論是人才、技術與資本，都可能因此外流，尤其美國除了人工外，很多生產要素其實都比台灣便宜，「鴻海投資美國100億美元，也只宣稱會增加3000到4000個工作機會，顯見很多都是自動化」。所以美國稅改雖對台商有利，但對台灣不一定有利。

李淳建議，政府必須思考，首先是如何減緩產業外移速度，其次是擴大吸引外資及本國投資的力道，作為對抗產業外移後，造成薪資就業機會減少的社會問題。1070111

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