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新年漲勢消退 亞股跌多漲少

發稿時間：2018/01/11 20:15

最新更新：2018/01/11 20:15

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（中央社香港11日綜合外電報導）亞洲股市今天跌多漲少，其中日股在美元走軟拖累下收低，港股則連續13天收紅，市場中獲利了結賣壓取代了2018年開年以來的漲勢。

媒體披露，加拿大官員預期美國總統川普將退出有24年歷史的北美自由貿易協定（NAFTA），引發美股投資人緊張，造成華爾街3大指數出現今年來首次全部下跌。

而在那之前，彭博報導，中國當局在檢視外匯存底後，建議放慢或終止收購美債。市場憂心外國對美元的鉅額需求恐枯竭，引發美元兌多數其他貨幣走貶。

但在大陸國家外匯管理局在官網發表聲明駁斥報導後，美元匯價今天反彈。國家外匯管理局聲明說：「我們認為這個消息可能是引述錯誤的消息來源，也有可能是則假新聞。」

萬達（OANDA）亞太交易部門主管殷尼斯（Stephen Innes）說：「美國國債往往在貿易緊張升溫時，打政治乒乓球時用上。」

東京股市今天在日圓升值拖累下收低，日經指數終場收跌0.3%。澳洲雪梨和南韓首爾股市分別下挫0.5%，新加坡股市收跌0.22%。紐西蘭威靈頓股市收跌1.4%。菲律賓馬尼拉股市收挫1.2%。港股收漲0.2%，連13天上揚。上海股市收漲0.1%，連10紅。（譯者：中央社劉淑琴）1070111

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