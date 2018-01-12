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中油新總座李順欽 第三接收站成首要挑戰

發稿時間：2018/01/12 19:01

最新更新：2018/01/12 19:01

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（中央社記者黃雅娟台北12日電）中油副總經理李順欽內定升任總經理，上任後首要面對天然氣第三接收站因環保延宕的挑戰，主張「工安第一、環保至上」的他，如何以高雄煉油廠的溝通經驗如期完成計畫，備受矚目。

中油公司原總經理劉晟熙因為身體因素，在新董事長戴謙上任時就曾提出口頭請辭，副總經理、煉製事業部執行長李順欽內定接掌總經理，經濟部今天已將公文送至行政院，若順利核定，中油預計在月底召開董事會通過人事案。

李順欽為中央大學化學工程系畢業，1980年起進中油服務，曾擔任高總廠石化生產處五輕裂解工場工場長，並參與第四硫磺工場、殘渣油氣化工場、第五芳香烴工場、第五輕油裂解工場等試爐，也曾經是高雄煉油廠長。

絕大部分時間都在高雄煉油廠工作的李順欽，認為「工安第一、環保至上」是普世價值，工安環保做不好等於績效歸零，因此鼓勵員工「雞婆」，多一點熱情，凡事「不放心」，身為主管就該常到現場走動，就算是緊急事故，也能將災害降到最低。

李順欽自己也注重「行動管理」。同仁說，如果是7時上班，李順欽可能6時就已經在廠區檢視，預備今天的工作，並為工廠的安全做足觀察，提醒同仁應注意事項。

從高雄煉油廠在2015年底關廠，從氣槽拆售到工場關閉等過程，李順欽都親上前線跟民眾對話溝通，化解鄉親疑慮，由於李順欽長相斯文，加上文學才華讓大家印象深刻，親力親為的作風也獲得認同。

雖然五輕廠已經關閉，不過對老一輩的中油人來說，「待過五輕，才算待過煉油廠。」李順欽的煉製資歷完整豐富，加上極具邏輯性的管理長才，以及「nice的大家長」性格，成為他職涯再獲拔擢的最主要原因。

中油迫在眉睫的天然氣第三接收站興建計畫，將是李順欽上任後需面對的重大挑戰，第三天然氣接收站因選在桃園觀塘海岸興建，引發環團質疑破壞藻礁、柴山多杯孔珊瑚等保育類物種，至今計畫仍卡關，若無法如期完成，原訂2023年起上路的大潭電廠8、9號機組恐延宕，嚴重影響供電穩定。

目前中油預定1月中提出計畫工程變更報告，2月初送環保署審查，目標拚6月動工。李順欽上任後馬上要處理這個棘手問題。

此外，中油近兩任總經理陳綠蔚、劉晟熙任內，不僅轉虧為盈，稅前盈餘各創下新台幣350億、500億元，各自寫下20年來新高，李順欽要再創高峰，是很大的挑戰。

「噴泉之所以漂亮，是因為它有壓力；瀑布之所以壯觀，是因為它沒有退路。」面對挑戰及壓力，李順欽曾以這句話期許員工與自己，這次接下總座後的艱鉅任務，正待李順欽用中油37年的豐富經驗、發揮智慧和毅力一一完成。1070112

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