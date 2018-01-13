德擬加快能源轉型腳步 訂定廢煤時間表

燃煤火力發電的碳排居高不下，因此德國新政府打算在今年年底前訂出停用煤電的時間表。圖為萊比錫（Leipzig）近郊的燃煤火力發電廠。（LEAG提供）中央社記者林育立柏林傳真 107年1月13日

（中央社記者林育立柏林12日專電）德國總理梅克爾的保守派聯盟與左派的社會民主黨，今天就合組聯合政府達成初步協議。能源政策方面，將成立的新政府可望加快能源轉型的腳步，訂定淘汰燃煤電廠的時間表。



根據雙方的協議文件，為達成交通、建築和工業部門的減碳目標，新政府打算「大幅」加碼綠電，將原本2025年前綠電比重增到45%至55%的目標，上修成2030年前的65%。去年，再生能源已可滿足德國全年用電量的36%。



因此，新政府將在明、後兩年以公開招標的方式，在原定的太陽能發電、陸域風力和離岸風力設置目標之外，再分別增加4GW、4GW和1GW（百萬瓩）的裝置容量。



減碳政策方面，鑑於燃煤火力發電的碳排居高不下，新政府計畫成立委員會，邀請環團、工會及業界代表共同討論，在今年年底前訂定停用煤電的時間表。



此外，可望聯合執政的保守派聯盟與社民黨，還打算成立專門委員會，討論建築和交通部門的減碳，預計在明年立法制定強制的減碳目標，「無論如何將達成」2030年碳排相較於1990年減少55%的目標。



這次協議的結果雖然還未完全定案，但可看出德國未來能源政策的走向。如果接下來談判順利，21日舉行的社民黨黨代表大會也同意，新政府可望在3月底前上路。1070113