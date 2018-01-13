台電年底擬增考一次 今年招考人數看新高

（中央社記者黃雅娟台北13日電）台電超過60歲以上僱用人員近4000人，加上勞基法修法後的影響等，離退潮將持續到民國112年，讓台電考慮年底加辦一次招募，加上5月招考的740人，今年招考人數估將創下歷史新高。



台灣電力公司12日上網公告107年5月新進僱用人員甄試簡章，1月23日至2月5日受理報名，一律採取網路報名。5月12日在台北、台中、高雄及花蓮四地同時舉行初試。



過去只寫著年分的台電簡章，這次連月分都標註出來。台電人力資源處組長李義永接受中央社記者訪問時指出，這幾年台電自行招考頻率約一年一次，招考進來的僱用人員，由於需要進行訓練，每次訓練人數上限約800人。



李義永表示，往年都在7月招考的台電，今年提前在5月就招考，其實是為了可能持續到112年的退離人潮做準備。等到招考放榜後，綜合評估需要增補離退的人數，以及勞動基準法新法上路後的影響等等，最快今年年底將加辦一次的僱用人員招考。



李義永強調，由於需要評估的因素很多，舉辦僱用人員招考700人至800人規模最為適合，增加員額要先經過經濟部核定，如果確定加辦僱用人員招考，一定會在半年前公告訊息、4個月前公告簡章，讓想參加的民眾有時間準備。



根據台電統計，至106年11月底為止，60歲以上的僱用人員高達3860人。如果5年內全部屆滿退休，依照訓練規模，台電至少要進行5次招考；這還不包含工作滿25年，或者年滿55歲、工作滿15年以上可申請退休的人員，初估可能超過3500人。



經濟部所屬國營事業中，屬台電人力最多，過去曾經進行人力精簡，最多曾高達3萬2123人，至106年11月員工數為2萬6810人。台電發言人林德福受訪時表示，因應勞基法修法以及離退潮，台電會維持適當的人力安排，盡量補足人力需求。



根據台電統計數據，自行招考僱用人員，104年高達874人，是民國95年以來最高紀錄；今年5月預計招募740人，如果年底加辦一次同等規模的僱用人員招考，今年招考人數將創下歷史新高紀錄。1070113