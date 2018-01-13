/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 康龍劉世芳寒流勞基法
>rss

春節凍漲油價恐無望 氣價再觀察

發稿時間：2018/01/13 13:35

最新更新：2018/01/13 13:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北13日電）過去3年春節期間，僅106年油氣價皆凍漲，104、105年都依照機制調整；不過國際原油價格直直漲，去年漲幅高達18%，今年凍漲可能無望，而受油價牽動的氣價，經濟部密切注意。

年關將至，油價卻連漲不止，經濟部長沈榮津日前受訪表示，中油油價是依浮動公式計算，「你再把它扭曲會亂掉」，不太可能「凍漲」；但沈榮津也鬆口，會密切注意LNG（液化天然氣）及LPG（液化石油氣），評估2月份凍漲可能性。

根據中油資料，106年春節期間，中油原訂汽柴油應調漲每公升0.1元、桶裝瓦斯應調漲3.1元，不過配合物價穩定政策，減輕民眾負擔，包含天然氣價都未調整；油價部分則在下一週調回應漲幅度。104、105年則依照機制，油氣價各依漲跌幅度調整。

中油表示，每年春節處理油氣價漲幅做法不同，基本上還是依照各種價格計算機制計算調幅，離春節還有一小段時間，會密切觀察國際價格走勢，依照當時情況及政府政策做決定。

根據經濟部統計處資料，各大國際原油價格去年漲幅約在9至18%不等，今年1月，石油輸出國家組織（OPEC）原油已衝破每桶65美元，寫下3年來新高。

中油根據國際預測機構評估結果，估計今年國際原油價格處於58至67美元之間，截至12日為止，中油原油指標7D3B已來到67.06元，超過預估。而目前98無鉛汽油每公升30.4元的價位，上一次出現已經是2014年的12月。1070113

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP