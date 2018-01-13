春節凍漲油價恐無望 氣價再觀察

（中央社記者黃雅娟台北13日電）過去3年春節期間，僅106年油氣價皆凍漲，104、105年都依照機制調整；不過國際原油價格直直漲，去年漲幅高達18%，今年凍漲可能無望，而受油價牽動的氣價，經濟部密切注意。



年關將至，油價卻連漲不止，經濟部長沈榮津日前受訪表示，中油油價是依浮動公式計算，「你再把它扭曲會亂掉」，不太可能「凍漲」；但沈榮津也鬆口，會密切注意LNG（液化天然氣）及LPG（液化石油氣），評估2月份凍漲可能性。



根據中油資料，106年春節期間，中油原訂汽柴油應調漲每公升0.1元、桶裝瓦斯應調漲3.1元，不過配合物價穩定政策，減輕民眾負擔，包含天然氣價都未調整；油價部分則在下一週調回應漲幅度。104、105年則依照機制，油氣價各依漲跌幅度調整。



中油表示，每年春節處理油氣價漲幅做法不同，基本上還是依照各種價格計算機制計算調幅，離春節還有一小段時間，會密切觀察國際價格走勢，依照當時情況及政府政策做決定。



根據經濟部統計處資料，各大國際原油價格去年漲幅約在9至18%不等，今年1月，石油輸出國家組織（OPEC）原油已衝破每桶65美元，寫下3年來新高。



中油根據國際預測機構評估結果，估計今年國際原油價格處於58至67美元之間，截至12日為止，中油原油指標7D3B已來到67.06元，超過預估。而目前98無鉛汽油每公升30.4元的價位，上一次出現已經是2014年的12月。1070113