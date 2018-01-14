新台幣升值猛 進出口業者盼匯率穩定

弱勢美元帶動新台幣去年強勁升值逾8%，今年1月持續走揚，如何避險是外銷廠商面臨的最大問題。（中央社檔案照片）
解讀後彭淮南時代新台幣匯率專題（中央社記者張建中、潘智義、韓婷婷台北14日電）弱勢美元帶動新台幣去年強勁升值逾8%，今年1月持續走揚，如何避險是外銷廠商面臨的最大問題。而受惠於新台幣升值的進口業者則認為，穩定的匯率對經營上最有利，匯率波動過大不見得是好事。
2017年匯市封關日，新台幣兌美元收在29.848元，累計全年升值2.431元，升幅高達8.14%，創下1989年央行推動匯率自由化以來最大行情，也是央行總裁彭淮南任內最大升幅。
外匯交易員說，2017年國際美元弱勢，不僅新台幣強升，其他亞幣普遍勁揚，韓元升值達12%、人民幣也升值逾6%，歐元更是狂飆超過15%，「美元可說全線走弱」。
面對新台幣強升格局延續至今年1月，晶圓代工龍頭廠台積電與聯電一致表示，對營運不利。據台積電估計，新台幣每升值1%，營收將同步減少約1%，毛利率將影響0.4個百分點；聯電也估計營收也將同步減少1%，毛利率將影響0.5個百分點。
台積電表示，2016年第4季新台幣兌美元平均匯率約在31.77元，2017年第1季升至31.16元，第2季進一步達30.29元。儘管目前新台幣升破30元關卡，但台積電指出，今年來新台幣升值還不到1元，升值坡度比起去年上半年緩和。
對於新台幣匯率未來走勢，台積電表示「無法預測」，正因新台幣匯率波動難預測，台積電自去年第3季起改為提供美元營收目標。
半導體廠羅姓財務長說，第1季經常是痛苦的時候，新台幣匯率多偏走升；去年則是痛苦一整年，年底新台幣非但未回貶，反而意外升破30元關卡。他認為，新台幣再升值空間應有限，美元部位不須特別降低；此外，避險成本也已增加不少，沒有必要太積極避險。
在全球市占率逾8成的台灣高爾夫球具產業大廠都認為，新台幣走強，出口商面對匯損壓力不小。
高爾夫球具廠明安國際表示，生產的高爾夫球具主要外銷北美，雖然生產基地在中國大陸及越南廠，但因採取三角貿易，營收以美元計價，新台幣對美元升值仍會有匯損壓力，只能從內部管理、降低原料成本的方法改善。
復盛應用公司指出，新台幣升值不利出口，復盛除了台灣廠之外，很多產能在中國大陸及越南廠，兩地貨幣對美元升值情形不如新台幣強勁，因此出口匯損的壓力已緩和掉一部分；不過，高爾夫球桿頭外銷多採美元計價，在面臨匯損時，的確比較辛苦一點。
復盛強調，新台幣匯市屬於淺碟型市場，深受國際熱錢影響，只要熱錢一進來，新台幣就跟著波動，這一兩年匯市波動太大，就算避險，風險還是很大，因此最多只買遠期外匯避險。
同為高爾夫球具廠的大田精密指出，雖然新台幣對美元升值不利出口，但因客戶收美元，且一部分原料也支付美元，一來一往避掉一些匯損壓力；此外，大田與客戶也有協議，匯率風險與客戶共同分擔，只要升貶幅度達3%，即重新報價，有效分散了匯損的風險。
至於自行車大廠巨大機械則表示，新台幣升值明顯不利出口廠商，匯損在所難免，但仍採取自然避險，沒特別操作，因為就算積極避險的公司，也不一定能因此賺錢。
相反的，新台幣升值對原物料仰賴進口的大宗物資類股相對有利，可以降低採購成本，不過，大部分業者均指出，其實匯率波動太大並不利整體營運，匯率及國際行情穩定反而是較有利。
福壽董事長洪堯昆表示，新台幣升值對進口商的確是有利，對台灣食品的物價相對也有穩定作用，但就大宗物資產業而言，實務操作上對廠商影響其實並不是太大。新台幣升值固然有助降低原物料採購成本，但產業在競爭激烈的態勢下，市場對價格敏感度很高，只要新台幣升值，下游客戶通常都會要求立即反應降價回饋；但如果是新台幣貶值，廠商要轉嫁成本的速度不見得快。
飼料業者甚至擔心新台幣如果持續升值態勢，飼料價格持續下降，未來回貶要調升反而不容易，還是喜歡穩定一點。
整體而言，業者認為穩定的匯率對經營上最有利，匯率波動過大不見得是好事，當然每一家公司的狀況會因庫存及匯率操作不同而有差異性，不過在長期經營策略下，通常都將匯率影響降到最低為原則，影響成本主要因素還是大宗物資的國際行情變化。1070114
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