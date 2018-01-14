/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 夏威夷空中巴士寒流康龍
>rss

台積電18日法說會 聚焦7奈米

發稿時間：2018/01/14 12:41

最新更新：2018/01/14 12:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者張建中新竹14日電）晶圓代工廠台積電法人說明會將於18日登場，除第1季營運展望外，台積電7奈米製程與高速運算平台今年業績貢獻，將是市場關注重點。

動態隨機存取記憶體(DRAM)廠南亞科將於16日召開法說會，為半導體法說會旺季揭開序幕；台積電法說會將緊接著於18日登場。

南亞科去年第4季不僅出貨量增加，產品平均售價也同步攀高，此外，南亞科還出清美光(Micron)持股，法人預估，南亞科第4季營運可望繳出亮麗成績單，單季獲利應可賺進超過新台幣200億元。

至於DRAM後市，兩大記憶體模組廠創見與威剛一致看好今年DRAM市況，法人預期，南亞科也將釋出正面看法。

台積電去年在蘋果(Apple)的A11處理器大量出貨帶動下，10奈米製程出貨快速成長，也推升去年總營收攀高至9774.47億元，年增3.1%，改寫歷史新高紀錄。

法人預期，隨著時序步入傳統淡季，台積電今年第1季業績恐將滑落，季減幅度將約5%至10%，不過，法人看好，台積電製程技術領先，產業龍頭地位穩固，今年營運可望延續成長趨勢，總營收將突破1兆元大關。

台積電董事長張忠謀先前預期，未來3年美元營收可望逐年成長5%至10%，包括行動裝置等4大平台將是主要成長動能。

除第1季營運展望外，台積電今年7奈米製程與高速運算平台業績貢獻都將是市場關注焦點，此外，台積電5奈米與3奈米製程進展，也將受到各界矚目。1070114

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP