台積電18日法說會 聚焦7奈米

（中央社記者張建中新竹14日電）晶圓代工廠台積電法人說明會將於18日登場，除第1季營運展望外，台積電7奈米製程與高速運算平台今年業績貢獻，將是市場關注重點。



動態隨機存取記憶體(DRAM)廠南亞科將於16日召開法說會，為半導體法說會旺季揭開序幕；台積電法說會將緊接著於18日登場。



南亞科去年第4季不僅出貨量增加，產品平均售價也同步攀高，此外，南亞科還出清美光(Micron)持股，法人預估，南亞科第4季營運可望繳出亮麗成績單，單季獲利應可賺進超過新台幣200億元。



至於DRAM後市，兩大記憶體模組廠創見與威剛一致看好今年DRAM市況，法人預期，南亞科也將釋出正面看法。



台積電去年在蘋果(Apple)的A11處理器大量出貨帶動下，10奈米製程出貨快速成長，也推升去年總營收攀高至9774.47億元，年增3.1%，改寫歷史新高紀錄。



法人預期，隨著時序步入傳統淡季，台積電今年第1季業績恐將滑落，季減幅度將約5%至10%，不過，法人看好，台積電製程技術領先，產業龍頭地位穩固，今年營運可望延續成長趨勢，總營收將突破1兆元大關。



台積電董事長張忠謀先前預期，未來3年美元營收可望逐年成長5%至10%，包括行動裝置等4大平台將是主要成長動能。



除第1季營運展望外，台積電今年7奈米製程與高速運算平台業績貢獻都將是市場關注焦點，此外，台積電5奈米與3奈米製程進展，也將受到各界矚目。1070114