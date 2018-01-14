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加密貨幣如雨後春筍 漲最兇並非比特幣

發稿時間：2018/01/14 21:38

最新更新：2018/01/14 21:38

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（中央社巴黎14日綜合外電報導）在加密貨幣世界中，價格漲勢驚人的比特幣或許名氣最響亮，卻不是最有賺頭。在目前多達1400種加密貨幣對手當中，有些創造的獲利已將比特幣遠遠拋在腦後。

法新社報導，加密貨幣世界以每週誕生數十種新幣的速度擴張，令金融專家眼花撩亂。但至今尚無任何加密貨幣的市值規模，能與比特幣的2000億歐元（約新台幣7.2兆元）相比擬。

儘管如此，比特幣的價格漲幅卻連前10名都排不上。

名列榜首的瑞波幣（ripple），2017年沖天飛漲了360倍，令人瞠目結舌。其市值還在今年稍早首度突破1000億歐元（約新台幣3.6兆元）門檻，達到如同全球美妝業巨擘萊雅（L'Oreal）等藍籌企業的市值規模。

專業顧問集團「區塊鏈夥伴公司」（Blockchain Partners）共同創辦人史塔屈申科（Alexandre Stachtchenko）表示：「在某家報紙報導，約有100家金融機構將採用瑞波幣的系統之後，它的價格便飆漲。」

然而，使用瑞波幣的技術框架，與採用瑞波幣是兩碼子事。因此，專門研究加密貨幣產業的公司「優瑞卡認證」（Eureka Certification）創辦人大衛（Alexandre David）說，應將瑞波幣價格漲勢視為「純粹炒作」。

另有人指出，瑞波幣的市場普及度仍十分低落。現存瑞波幣當中，約60%至80%僅掌握在15人手中，其中一人是共同開發者拉森（Chris Larsen）。

拉森也因此短暫出名。根據富比世雜誌，他曾在今年初短暫擠下臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），登上美國第5大富豪位置。

另個加密貨幣新星是以太幣。它是根據一名19歲程式設計師在2009年創立的以太坊所誕生，部分專家並認為以太坊大有可為。

目前市值超越10億歐元（約新台幣360億元）的虛擬貨幣，已由6個月前的7種衝上約40種。其中卡達諾（Cardano）的加密貨幣誕生後，短短3個月內合併市值已達到150億歐元（約新台幣5413億元）。

為了鶴立雞群，虛擬貨幣的創辦人往往強調自家系統的安全性，例如卡達諾便主打其系統的安全功能。

其他虛擬貨幣則強化物聯功能。史塔屈申科指出，這種功能使得「機器能彼此溝通，並在不須透過人類或集中化第3方的情況下，互相傳送貨幣等有價單位」。

還有虛擬貨幣將焦點放在保證匿名性，例如門羅幣（Monero）。也有虛擬貨幣強調加快交易認證所需時間，例如萊特幣（Litecoin）。（譯者：中央社張正芊）1070114

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