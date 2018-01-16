拚都更有感 葉俊榮：三大政策鏈結

（中央社記者陳政偉台北16日電）為讓民眾對政府力推都市更新政策更加有感，政府正籌設專責機構，內政部長葉俊榮今天表示，今年5月前將公告全國國土計畫，並透過推廣都市發展等三大政策，鏈結都市發展與公共關聯。



內政部今天起主辦為期2天的「都市更新國際研討會」，邀請3位美國專家學者，分享美國整體都市更新、都市復甦及社會參與經驗，及美國國際知名度老舊城區復甦與再生案例。



內政部長葉俊榮以英文致詞表示，「都市更新國際研討會」邀來美國專家學者，分享辦理經驗及實務案例，讓國內從事都市更新的人員，可參考美國的都市更新理念與作法，提升前瞻的規劃與建設觀點，以新的思維擘劃出城市新面貌。



葉俊榮說，內政部今年將透過三大政策，包括全國國土計畫、推廣都市發展、提倡公共住宅等，利用公私部門夥伴關係的建構，共同推動都市更新，以促進都市的轉型與振興。



葉俊榮指出，今年5月前將公告全國國土計畫，其中頒布對敏感地區像是海岸沿線、高山地區，還有都會區規劃，專注在保存僅有的資源，因土地使用對全民及國土發展都是是極其重要。



第二，推廣都市發展方面，將回顧國土規劃，檢視在城市當中負擔過重的區塊，讓這些地方需要重新發展。從都市防災觀點，政府開始進行微型發展的都市針灸，



他解釋，都市針灸是從活化在地社區空間出發，調查政府人員及在地人民看法，並透過「都市危險及老舊建物加速重建獎勵條例」進行調整。而由立法院審議中的「都市更新條例」修正草案，務實解決都市更新執行困境。



第三，提供公共住宅部分，政府正規劃興建及完工的社會住宅已累計逾4.9萬戶，超出原訂民國109年達4萬戶的目標。因為都市發展及公共住宅關聯，是內政部很重要任務。



葉俊榮也說明，政府也正籌設行政法人專責機構「國家住宅及都市更新中心」，負責管理社會住宅及辦理政府主導都市更新案等二大業務，就是要提高政府執行政策公共性與公益性，讓民眾對政府力推都市更新政策更加有感。1070116