/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小紅莓健康公宅夏威夷空中巴士
>rss

拚都更有感 葉俊榮：三大政策鏈結

發稿時間：2018/01/16 12:00

最新更新：2018/01/16 12:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳政偉台北16日電）為讓民眾對政府力推都市更新政策更加有感，政府正籌設專責機構，內政部長葉俊榮今天表示，今年5月前將公告全國國土計畫，並透過推廣都市發展等三大政策，鏈結都市發展與公共關聯。

內政部今天起主辦為期2天的「都市更新國際研討會」，邀請3位美國專家學者，分享美國整體都市更新、都市復甦及社會參與經驗，及美國國際知名度老舊城區復甦與再生案例。

內政部長葉俊榮以英文致詞表示，「都市更新國際研討會」邀來美國專家學者，分享辦理經驗及實務案例，讓國內從事都市更新的人員，可參考美國的都市更新理念與作法，提升前瞻的規劃與建設觀點，以新的思維擘劃出城市新面貌。

葉俊榮說，內政部今年將透過三大政策，包括全國國土計畫、推廣都市發展、提倡公共住宅等，利用公私部門夥伴關係的建構，共同推動都市更新，以促進都市的轉型與振興。

葉俊榮指出，今年5月前將公告全國國土計畫，其中頒布對敏感地區像是海岸沿線、高山地區，還有都會區規劃，專注在保存僅有的資源，因土地使用對全民及國土發展都是是極其重要。

第二，推廣都市發展方面，將回顧國土規劃，檢視在城市當中負擔過重的區塊，讓這些地方需要重新發展。從都市防災觀點，政府開始進行微型發展的都市針灸，

他解釋，都市針灸是從活化在地社區空間出發，調查政府人員及在地人民看法，並透過「都市危險及老舊建物加速重建獎勵條例」進行調整。而由立法院審議中的「都市更新條例」修正草案，務實解決都市更新執行困境。

第三，提供公共住宅部分，政府正規劃興建及完工的社會住宅已累計逾4.9萬戶，超出原訂民國109年達4萬戶的目標。因為都市發展及公共住宅關聯，是內政部很重要任務。

葉俊榮也說明，政府也正籌設行政法人專責機構「國家住宅及都市更新中心」，負責管理社會住宅及辦理政府主導都市更新案等二大業務，就是要提高政府執行政策公共性與公益性，讓民眾對政府力推都市更新政策更加有感。1070116

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP