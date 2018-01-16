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東森電視併購案 茂德：考慮設勞工董事

發稿時間：2018/01/16 12:31

最新更新：2018/01/16 12:31

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（中央社記者朱則瑋台北16日電）茂德國際併購東森電視案今天召開聽證會，勞工董事成為與會中關注焦點；茂德國際指出，董事長張高祥就像一張白紙，只要好的建議都會去做，設立勞工董事已在考慮。

茂德國際董事長張高祥砸下新台幣逾百億元欲收購東森電視，在4日的公聽會後，國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉辦聽證會，邀茂德、利害關係及專家學者表達意見。

東森電視企業工會理事長廖啟光表示，希望茂德入主後，可以考慮設立勞工董事，藉由勞工參與董事會，協調勞資關係，讓高層了解基層員工想法及意見，藉此提高基層工作情緒，絕對是勞資互動關係一項好事。

實踐大學會計學系教授陳錦烽指出，勞工董事讓勞工意見可以在董事會被聽到，面對公司重要策略，勞工董事也可發表意見，不過現今沒有法律強制性，需由經營者評估。

至於茂德提出要找外部學者專家擔任董事，政治大學廣播電視學系教授曾國峰認為，外部董事有其好處，可以從旁觀者角度看問題，但無法全面深入了解每件事情，只有內部員工最懂公司狀況，設立勞工董事讓勞工不用靠抗爭去解決很多事情，的確值得茂德國際考慮施行。

茂德國際公司法務林則奘回應，董事長張高祥就像一張白紙，只要好的事情、好的建議都會去做，跟要花的錢多錢少沒關係，而是單純想把事情做好，設立勞工董事已經在考慮當中，但沒有確定實質上該怎麼做。

林則奘指出，找外部董事是為了加強監督，藉由不同領域的專家學者，提供最專業的意見，確保東森能做得更好，這是茂德國際投資東森的必要手段，現階段已接觸不少專家學者。1070116

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