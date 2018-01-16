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信託與基金投資規範不一 金管會盼統合

發稿時間：2018/01/16 12:51

最新更新：2018/01/16 14:06

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中華民國信託業商業同業公會16日舉辦新會所啟用典禮，由信託公會理事長凃鴻堯（左4）主持，行政院副院長施俊吉（左5）、金融監督管理委員會副主委鄭貞茂（左6）到場參與揭牌儀式。（信託公會提供）中央社記者廖禹揚傳真 107年1月16日中華民國信託業商業同業公會16日舉辦新會所啟用典禮，由信託公會理事長凃鴻堯（左4）主持，行政院副院長施俊吉（左5）、金融監督管理委員會副主委鄭貞茂（左6）到場參與揭牌儀式。（信託公會提供）中央社記者廖禹揚傳真 107年1月16日

（中央社記者廖禹揚台北16日電）金融監督管理委員會副主委鄭貞茂今天表示，在銀行信託業務與證券商基金業務有衝突部分，正在協調解決方式，希望在投資標的及信託託管架構部分，能統合雙方規範。

中華民國信託業商業同業公會今天舉辦新會所啟用典禮，行政院副院長施俊吉及金管會副主委鄭貞茂都到場見證。施俊吉致詞指出，信託制度是民眾改善生活品質、有效管理財產的工具，例如信託公會自民國105年開始鼓勵推動業者研發的安養信託，有助確保老年經濟安全，此外還有預付款信託、公益信託、保險金信託等多元服務。

施俊吉表示，金融服務的普及化是金融發展成熟的現象，也是人民福祉提升的重要指標；而現今社會走向高齡化，需要能提供多元服務的健全金融體系，信託產業就是其中不可或缺的重要拼圖之一。

鄭貞茂表示，截至去年第3季，國內透過安養信託安排財產規劃的受益人已逾6700人，受託管理的信託財產金額將近新台幣108億元，藉由信託架構的安排得到妥適照顧。

鄭貞茂受訪表示，金管會今年會持續配合信託公會需求，積極研議法規鬆綁等議題，他舉例，目前正在協調銀行的信託業務與證券的基金部分業務衝突的問題。他說明，信託可投資產品與基金可投資標的範圍不一致，所受規範也不一致，目前正在進行協調，希望雙邊能夠統合。

鄭貞茂並表示，金管會今年新政策還包括在櫃買中心新增電商群組，鼓勵新創公司掛牌，以及推動逐筆交易制度，讓台灣交易制度能與國際接軌。

媒體問及金融科學園區建設進度，鄭貞茂表示，若順利裝修完畢，可望在今年第2季上路，目前已委託資訊工業策進會詢問業者進駐意願，包括資策會輔導的40多家新創團隊都相當踴躍，會盡量規劃滿足業者需求。1070116

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