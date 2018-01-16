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東森加薪幅度低 茂德國際：第一優先處理

發稿時間：2018/01/16 13:12

最新更新：2018/01/16 14:20

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（中央社記者朱則瑋台北16日電）國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉辦茂德國際併購東森電視案聽證會，東森工會代表及NCC委員都提出東森加薪幅度低，導致人才流失問題；茂德國際說，入主後立即討論檢討。

茂德國際董事長張高祥砸下超過新台幣100億元想收購東森電視，4日公聽會後，NCC上午舉行聽證會，東森電視企業工會理事長廖啟光表示，東森起薪偏低，且現有加薪制度幅度不足，導致很多同事被電視台同行以高於原本月薪約4000元、5000元價格挖角，很多同業都是東森出品，辛苦培育人才卻拱手讓人，期盼茂德入主後檢討薪資制度，增加員工向心力。

擔任聽證會主席的NCC委員陳耀祥說，工會提出薪資結構部分很重要，未來想留住人才、適度加薪是必要，比起設備機具，頭腦也是競爭力一環，東森優秀人才被挖角很常見，希望茂德國際可提出意見想法。

茂德國際法務林則奘表示，張高祥聽到同業用4000、5000元就能挖走優秀人才，覺得問題嚴重，直言「董監事人選不重要，先討論勞資問題」入主後絕對第一優先處理、立即討論。

國際新聞部分，林則奘表示，「國際新聞就是張高祥想入主媒體的原因」張高祥有強烈慾望，要把國際新聞概念帶到台灣，並把台灣優質節目推銷到國外，未來入主後，國際新聞比例在既有基礎上至少會提升10%，細節還要等新經營團隊成立後討論。

實踐大學會計系副教授陳錦烽說，茂德國際不敢在勞工董事、國際新聞具體作為等各方面承諾，都稱將等新經營團隊上任後再討論，但就算是外部董事，也是由茂德聘任，理論上雖會提建議，但仍會尊重張高祥理念，希望茂德對未來經營東森電視的政策方向性可有更多具體承諾。

茂德國際表示，整理資料後，近日透過書面交給NCC，回應具體承諾問題。1070116

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