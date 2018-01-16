道德因素 長榮海運遭挪威主權基金摒除

挪威央行16日表示含台灣的長榮海運在內，又有9家企業因違反挪威主權財富基金的投資道德準則而被排除。圖為長榮海運立敏輪。（中央社檔案照片）

（中央社奧斯陸16日綜合外電報導）挪威中央銀行今天表示，又有9家企業因違反挪威主權財富基金的投資道德準則，已自這個基金的投資組合排除，當中包括台灣的長榮海運。



路透社報導，挪威主權財富基金資產總規模達1.07兆美元（約新台幣31.6兆元），由挪威中央銀行負責管理。



根據挪威央行聲明，其餘8家企業包括原物料航運商大韓海運公司（Korea Line Corp）、乾貨航運商珍寶航運公司（Precious Shipping PCL）、波蘭建商Atal SA、泰國航運和能源企業泰倫森集團公司（Thoresen Thai Agencies PCL）。



還有美國建築顧問公司AECOM、英國航太系統公司（BAE Systems）、美國專業服務企業福陸公司（Fluor Corp）和美國的亨廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries Inc）。



挪威央行早前已因相同因素，將美國大型企業集團漢威聯合公司（Honeywell International Inc）自主權財富基金的投資組合摒除，如今仍維持相同決定。



挪威央行還表示，航運商Pan Ocean Co. Ltd被列入觀察名單。（譯者：中央社張正芊）1070116