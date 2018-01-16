量販業春節延長營業縮減 著眼經濟效益

（中央社記者陳政偉台北16日電）農曆春節是零售通路業最大檔期，勞動部今天與四大量販業者座談。以往會延長營業時間的量販業者，今年延長營業時間縮減，業者透露非人事考量，主要是集中促銷，著眼經濟效益。



民國105年12月一例一休上路後，當時引發一波「漲潮」，部分餐飲業者調漲價錢，反映人事成本增加。而勞動密集的零售通路也首當其衝，當時因應漲價風波，行政院消保處也邀過量販業者「喝咖啡」。



今年勞基法修正通過後，外界則關切企業員工連續出勤天數及輪班休息間隔。勞動部今天邀集好市多、家樂福、大潤發及愛買國內四大量販業者，就勞工工時及排班等相關問題進行座談。業者也承諾會配合政府勞動政策，合理合法排班，以預防員工過勞。



大潤發今天宣布1月27、28日將延長營業時間至隔日凌晨1時，從去年延長營業9天到今年僅限定2天；家樂福則是從2月10日上午9時到2月15日除夕當天下午5時，跟去年差不多。愛買則表示，今年春節期間主要配合夜購活動優惠，所以仍在評估是否延長營業時間。



大潤發公關郭建志告訴中央社記者，春節期間不會24小時營業，針對延長營業時段的賣場人力排班上，今年開始採取「集中促銷、減壓排班」的作法。因此，延長營業時段比去年減少7天。



郭建志指出，這一方面是考量行銷資源集中化，也能減少賣場無論正職、兼職的排班壓力；而除夕當日提前於下午5時打烊的措施，去年受到第一線同仁的好評，今年也確定要連續第2年實施。



家樂福公關經理林夢紹回應，今年只集中在最後5天，延長營業的天數也跟去年差不多，但有提早1個小時打烊，排班也會以員工身心健康為最大考量。



林夢紹解釋，近年賣場逐漸減少年前延長營業的天數，主要是因應新的消費趨勢，包括購物管道多元、線上購物發達，加上近年針對都會區開設的便利購已有24小時服務，因此不再需要長時間的年節採購期。但針對有些工作忙碌的上班族與現代家庭，在年前才有採購的需求，因此仍保留服務消費者的安排。



面對勞基法新制3月上路，勞動部除春節前後會加強實施勞動檢查，也將針對大型量販業列為檢查對象。勞動部期望，業者在春節前後營運期間，不會讓勞工連續出勤超過12天、勞工的排班間隔也不會低於11小時。



愛買公關經理王佳慧解釋，目前基層人員排班制度仍遵守一例一休，未來也將維持過往排休制度，不會出現勞動部所說花花班表的情形。



美式量販好市多日前表示，當初進駐台灣已經都是一例一休，排班制度也非採變形工時，3月新制上路對好市多影響不大。1070116