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立委為慶富勞工討薪 加工處：未收到申請

發稿時間：2018/01/17 20:52

最新更新：2018/01/17 20:52

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（中央社記者廖禹揚台北17日電）時代力量立委黃國昌在臉書要求勞政單位盡速協助慶富勞工啟動工資墊償機制；經濟部加工處今天表示，去年底已向勞工說明相關程序，但目前尚未收到做歇業事實認定程序的申請。

黃國昌在臉書發文，為被迫離職的慶富勞工抱不平，要求勞政機關應積極採取具體作為，趕快啟動工資墊償機制；根據自由時報報導，高雄市勞工局回應，若慶富長期為向勞動部繳納「積欠工資墊償基金」，主管機關為「經濟部加工出口區管理處」，並非勞工局，裁罰主管機關也應為經濟部加工處。

加工處今天發布新聞稿回應，指去年10月27日接獲勞動部通知慶富公司積欠民國106年7月工資墊償基金時，已依法催繳。

加工處官員說明，公司應繳納的工資墊償基金金額為勞工薪資的萬分之2.5，慶富目前積欠去年9月至今年1月的工資墊償基金，共計新台幣6148元，若未在1月29日前繳納，加工處將開罰2萬至100萬元。

加工處並表示，去年9月底獲知慶富發生財務危機後，即派員訪視並說明勞動基準法及大量解僱勞工保護法相關規定；而因慶富總公司登記在加工出口區的高雄軟體園區，主管機關為加工處，若勞工要申請工資墊償基金，必須先向加工處申請做歇業事實認定程序，在去年12月20日勞資爭議調解會中，加工處已向勞工說明這項程序，但迄今尚未接獲任何勞工申請歇業事實認定。

加工處強調，若接獲申請，將立即依認定程序辦理，協助勞工向勞保局申請工資墊償，以維護勞工權益。1070117

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