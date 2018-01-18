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波蘭破獲詐騙集團 逮捕48台灣人

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股民開心 股利94萬元以下可免稅或退稅

發稿時間：2018/01/18 21:23

最新更新：2018/01/18 21:33

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立法院三讀修正通過所得稅法部分條文，廢除兩稅合一設算扣抵制，其中採分離課稅者採單一稅率28%課稅。中央社製表　107年1月18日立法院三讀修正通過所得稅法部分條文，廢除兩稅合一設算扣抵制，其中採分離課稅者採單一稅率28%課稅。中央社製表　107年1月18日

（中央社記者邱柏勝台北18日電）稅改三讀通過，股利所得將改採合併計稅與分離課稅二擇一制。財政部長許虞哲表示，股民未來獲配股利在新台幣94萬元以下，不僅可免稅，甚至還可退稅，對中低股利所得者相當有利。

立法院今天三讀通過所得稅法部分條文修正案，針對股利所得部分，取消兩稅合一設算扣抵制，股利所得改採抵減稅額合併計稅、與單一稅率分離課稅二擇一制。其中，合併計稅者的股利抵減比率為8.5%，並最高享有8萬元的抵減稅額；分離課稅者的股利所得，則為單一稅率28%，但無抵減稅額。

許虞哲今天在記者會上表示，未來中低股利所得者，可選擇將股利併入各類所得合併計稅，計算出應納稅額後，再減除抵減稅額。根據財政部估算，民眾股利所得在94萬元以下，其股利所得不僅不用繳稅，甚至還有機會可以退稅，對中低股利所得者來說相當有利。

至於股民選擇採用哪一方式申報才有利，資誠(PwC)稅務法律服務會計師洪連盛表示，主要要還是看納稅義務人的綜所稅稅率級距，是在20%以下，還是在30%以上。適用稅率在20%以下的民眾，可選擇股利所得合併計稅，並使用上限8萬元的抵減稅額。

若以台股殖利率5%計算，投資人持股須達2000萬元左右，才領得到94萬元的股利。換言之，持股2000萬元以下、且綜所稅稅率級距較低的投資人，選擇合併計稅不僅股利所得可免稅，甚至還可退稅。

洪連盛舉例，以一個退休單身民眾，若其無其他來源所得，當年股利所得為80萬元，若採股利所得合併計稅申報，不但不用繳稅，還可以退稅3萬4760元，與舊制時可退稅3萬5250元差不多；然而他若選擇分開計稅，反而需繳納22萬4000元的稅負。

至於適用稅率在30%以上的民眾，則選擇股利分開計稅合併申報較有利。洪連盛舉年薪300萬元、且有1500萬元股利收入的大股東為例，若採合併計稅申報，需繳納約612萬元的所得稅，但採股利分離課稅單一稅率28%申報，則只要繳納約460萬元的所得稅，且比舊制原本要繳稅約577萬元，省了約117萬元的稅負。

因此，洪連盛表示，稅改通過後，小股民依舊可享有原本的退稅權益，但大股東的租稅負擔可大幅減輕，有助提高企業主要投資人的投資意願。1070118

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