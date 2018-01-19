經理遭指收回扣 彰銀專案小組赴東莞調查

（中央社記者田裕斌、蔡佳伶台北19日電）彰化銀行宣布，有關東莞分行員工遭指收受回扣，已組專案調查小組，除內部稽核人員今天前往東莞調查，也要求涉案人員儘速回國。



彰銀副總經理凃鴻堯表示，彰銀董事長張明道將直接督導專案調查小組，並與彰銀副總經理陳斌全力徹查，配合法務部調查局，希望儘速釐清相關責任。如果有員工涉及不法，將嚴懲不貸。



凃鴻堯說，包括彰銀南京分行籌備小組高級專員游志仁及東莞分行經理張瓊文立即調動回國，靜待調查。



時代力量籍立法委員黃國昌昨天在立法院舉行記者會表示，彰銀東莞分行經理與副理收回扣，不是個案，持續進行中。



他說，彰銀東莞分行為放款給久裕交通器材（深圳）有限公司，要進行不動產鑑價，由金尺與世聯兩家外部評估公司負責鑑價。依授信原則，彰銀應採納較低的鑑價，但彰銀卻選了鑑價金額較高的金尺公司。



黃國昌表示，金尺開了鑑價估價單後，費用為人民幣6萬8000元（約新台幣30萬元），需久裕負擔，但這筆錢不是鑑價公司全拿走，與彰銀東莞分行經理與副理拆帳後，鑑價公司只收4成，另外6成由經理與副理拿走，



黃國昌今天舉行記者會並公布音檔表示，音檔錄製時間是去年11月15日，地點在彰銀東莞分行會客室。之前負責和評估公司收回扣的游志仁已調到南京分行，音檔內容是張瓊文要開始建立新收錢管道和系統，向評估公司說明錢到底要怎麼收。



與會的凃鴻堯說，會整體了解。1070119