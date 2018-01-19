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福海示範風場展延未過 補助恐追回

發稿時間：2018/01/19 20:39

最新更新：2018/01/19 20:39

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（中央社記者黃雅娟台北19日電）離岸風電福海示範風場，環評建議不應開發，由於進度落後同期的海洋示範風場，第3度向經濟部能源局申請展延。但能源局認為失去示範意義，決定不予通過，未來也沒有參與遴選資格。

根據經濟部能源局公布風力發電4年計畫，2020年前離岸風電應達成520MW目標，由海洋128MW、福海120MW、台電110MW，總共建置358MW，加上部分潛力風場提前於2020年遴選0.5GW，力拚2020順利達標。

原定2015年完成離岸風電示範機組設置，福海雖然拿到施工許可，但尚未設置；福海申請的示範風場由於月初環評並未通過，申請第3度展延，卻遭經濟部能源局拍板決定不予通過。

經濟部能源局副局長李君禮接受中央社記者訪問表示，由於福海前兩次展延，能源局都認定有不可歸責於他的因素，但同期申請示範風場的海洋示範風場已經設置8MW的海上風機，福海卻還卡在環評階段。

李君禮指出，現在其他潛力場址申請的裝置容量，以及環評通過案場，進度都遠遠超過福海，雖然福海希望在環評大會力拚翻案，但是「已經失去示範意義」。

經濟部15日召開離岸風電遴選辦法方案說明會時，能源局長林全能表示，福海如果展延未能順利通過，保留的併網容量考慮留待2020年第一階段遴選時，開放廠商爭取。依照規定，福海申請的是示範風場場域，跟潛力場址不同，適用辦法也不同，即使釋出併網容量，也無法參加遴選。

根據能源局提供資料，福海已經取得2支示範風機的籌設許可，當初繳交的履約保證金約為新台幣7500萬元，如果確定追回補助款，會優先從履約保證金裡面扣除。1070119

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