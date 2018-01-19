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解決美豬牛議題 鄧振中：無時間表

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IEA：美今年取代沙烏地登全球第2大油國

發稿時間：2018/01/19 21:04

最新更新：2018/01/19 21:16

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國際能源總署19日表示，美國預期將在今年取代沙烏地阿拉伯，成為全球第2大石油生產國。（圖取自Pixabay）國際能源總署19日表示，美國預期將在今年取代沙烏地阿拉伯，成為全球第2大石油生產國。（圖取自Pixabay）

（中央社巴黎19日綜合外電報導）國際能源總署今天表示，由於原油價格攀升，刺激美國頁岩油開採商擴大鑽油量，美國預期將在今年取代沙烏地阿拉伯，成為全球第2大石油生產國。

法新社報導，國際能源總署（International Energy Agency，IEA）發布月度原油市場報告，當中表示：「今年可望成為美國創造紀錄的一年。」

國際能源總署指出，美國目前產油量為每日990萬桶，是將近50年來最高水準，「與世界第2大原油產國沙烏地阿拉伯並駕齊驅，僅次於俄羅斯」。

國際能源總署說：「美國產油量持續不懈的成長，應該可在2018年之內達到每日1000萬桶以上的歷史新高水準。」

「在石油輸出國家組織（OPEC）和非OPEC的石油生產國繼續維持產量限制的前提下，（美國）產油規模應可超越沙烏地阿拉伯，並與俄羅斯匹敵。」

由於全球原油供應量過剩，國際油價在2016年初跌到每桶30美元谷底。所幸OPEC成員國和非OPEC油國於2016年底達成減產協議，帶動油價反彈。另外，地緣政治緊張情勢和原油庫存量減少，也促進油價復甦。

自從OPEC和非OPEC油國同意將減產協議延長至今年底，油價近期已衝破每桶70美元，為2014年以來首見。

油價連連攀升，使得增產對美國頁岩油開採商具有更大吸引力。加上美國並未參與減產協議，頁岩油產量可不受限制持續增加。

國際能源總署表示：「多虧削減成本行動和鑽油活動增加，頁岩油產業復甦…使得2017年美國產油量成長速度超乎所有人預期。」

國際能源總署還說：「美國（產油量）爆炸成長，以及加拿大和巴西（產油量）顯著增加，將遠遠大過委內瑞拉和墨西哥（產油量）可能銳減的部分。」

不過，頁岩油的開採方式具有爭議性。它採用所謂裂解法的水壓爆裂技術，將水混合沙和化學物質以高壓方式打入地底深層，藉此釋放出岩層間蘊藏的碳水化合物。環保人士稱，這種開採法可能汙染地下水，甚至引發小型地震。（譯者：中央社張正芊）1070119

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