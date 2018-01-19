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速力低價得標綠電 能源局開放轉售

發稿時間：2018/01/19 22:46

最新更新：2018/01/19 22:46

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（中央社記者黃雅娟台北19日電）速力集團以低於平均電價標得嘉義縣鹽地，用以開發太陽光電。經濟部能源局今天表示，只要符合投審會規定，尊重市場機制；投審會則表示，速力資金來自美國跟新加坡，目前沒有陸資入股問題。

經濟部能源去年釋出嘉義縣鹽地，供業者開發太陽光電，速力能源集團以超低價格得標。近日傳出2月產生的第一筆綠電自由化交易，可能就是由國際大廠Google向速力購買。速力的發電以及母公司遭中資入股等議題引發討論。

經濟部能源局副局長李君禮表示，電業法修正後，廠商可以自己把電賣給買家，「價格政府不管」，如果跟Google談出好價錢，「很歡迎」；有人自願把綠電買走，台電就不用收購，這筆錢不會成為電價成本的一部分。

經濟部能源局官員指出，速力如果符合經濟部投審會規定，以及當時能源局要求的競標承諾，包括太陽光電系統必須依照當初評選規則等，只要符合規定，「要做什麼都可以」。

不過當初速力以低於躉購價格，甚至低於平均電價每度2.6159元得標，是否可以用低價得標後轉售？能源局官員表示，當初的每度2.58元是最差的價格，如果業者能夠找到更好的價格，政府甚至不需要用2.58元收購；但是同樣買家也知道速力的價格底限，未來發展尊重市場機制。

根據兩岸人民關係條例設定的陸資投資許可辦法規定，陸資持股占比達30%以上或是有實質控制權，不得投資台灣發電業。經濟部投審會執行秘書張銘斌告訴中央社，大面積的地面型太陽光電已符合發電業標準。

由於速力日前傳出陸股收購母公司Equis集團，張銘斌表示，母公司是旗下兩支基金被收購，並非整個公司遭到併購，所以不受兩岸人民關係條例中對於陸資股權的限制。

張銘斌指出，台灣速力資金來源主要還是美國跟新加坡，總計來台資金約在新台幣一億元內，目前確定速力得標資格不受影響，後續仍會持續追蹤列管，3月將再調查。1070119

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