德統計：電動車掛牌量 中國領先各國

（中央社記者林育立柏林19日專電）根據德國汽車業專家的統計，中國去年掛牌的純電動車和油電混合動力車近80萬輛，數量領先世界各國，預估今年可望超過百萬輛。



位於科隆近郊的汽車管理中心（Center of Automotive Management）表示，包括公車和商用車在內，中國去年共有77萬7000輛純電動車和油電混合動力車掛牌，其中超過8成是純電動車。



排名第2的美國有19萬5000輛，光特斯拉（Tesla）就占了一半。歐洲最積極推動電動車的是挪威，去年有6萬2000輛掛牌，占總數的4成。



中國去年新車的銷售量超過2400萬輛，位居世界第一，如今全力發展電動車，掛牌數在去年成長53%。汽車管理中心的負責人布拉澤爾（Stefan Bratzel）表示，中國政府積極建立電動車的產業鏈，目的是成為全球電動車工業的領導者，並減少對進口石油的依賴。



看上中國市場的潛力，德國最大車廠福斯（Volkswagen）日前才與安徽江淮汽車（JAC）成立合資企業，預計明年開始生產低價位的小型電動車。



受益於每輛最多4000歐元（約新台幣14萬元）、由政府和業者各負擔一半的補貼，德國去年掛牌的電動車和油電混合動力車有5萬5000輛，在歐洲排名第2，年成長率達120%。



不過，由於福斯和戴姆勒（Daimler）等大廠，2020年起才會大量生產電動車，一般估計電動車在德國的銷售量屆時才會大增。1070120