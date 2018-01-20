/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉戴資穎蔣萬安彩蝶宴
>rss

德統計：電動車掛牌量 中國領先各國

發稿時間：2018/01/20 10:56

最新更新：2018/01/20 10:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者林育立柏林19日專電）根據德國汽車業專家的統計，中國去年掛牌的純電動車和油電混合動力車近80萬輛，數量領先世界各國，預估今年可望超過百萬輛。

位於科隆近郊的汽車管理中心（Center of Automotive Management）表示，包括公車和商用車在內，中國去年共有77萬7000輛純電動車和油電混合動力車掛牌，其中超過8成是純電動車。

排名第2的美國有19萬5000輛，光特斯拉（Tesla）就占了一半。歐洲最積極推動電動車的是挪威，去年有6萬2000輛掛牌，占總數的4成。

中國去年新車的銷售量超過2400萬輛，位居世界第一，如今全力發展電動車，掛牌數在去年成長53%。汽車管理中心的負責人布拉澤爾（Stefan Bratzel）表示，中國政府積極建立電動車的產業鏈，目的是成為全球電動車工業的領導者，並減少對進口石油的依賴。

看上中國市場的潛力，德國最大車廠福斯（Volkswagen）日前才與安徽江淮汽車（JAC）成立合資企業，預計明年開始生產低價位的小型電動車。

受益於每輛最多4000歐元（約新台幣14萬元）、由政府和業者各負擔一半的補貼，德國去年掛牌的電動車和油電混合動力車有5萬5000輛，在歐洲排名第2，年成長率達120%。

不過，由於福斯和戴姆勒（Daimler）等大廠，2020年起才會大量生產電動車，一般估計電動車在德國的銷售量屆時才會大增。1070120

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP