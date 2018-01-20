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國際農業永續學會成立 台灣學界扮要角

發稿時間：2018/01/20 13:40

最新更新：2018/01/20 15:13

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zoom in 「國際農業永續學會」（IAAS）20日成立，由來自台灣的美國馬里蘭大學前農學院院長、教授魏正毅擔任首任理事長。中央社記者黃自強新加坡攝　107年1月20日「國際農業永續學會」（IAAS）20日成立，由來自台灣的美國馬里蘭大學前農學院院長、教授魏正毅擔任首任理事長。中央社記者黃自強新加坡攝　107年1月20日

（中央社記者黃自強新加坡20日專電）由台灣學術界參與的「國際農業永續學會」（IAAS）今天成立，期盼透過專業交流平台，集聚農業創新動能，協助開發中國家，並為永續農業發展努力。

包括來自台灣、美國、芬蘭、紐西蘭、中國大陸、印度、泰國、新加坡等關心農業與環境永續的學者專家，今天在新加坡管理大學（SMU）共同宣布成立「國際農業永續學會」，由來自台灣的美國馬里蘭大學前農學院院長、教授魏正毅擔任首任理事長。

魏正毅表示，農業是對人類經濟發展與健康生活有深遠影響的產業，在全球糧食短缺與資源危機的當下，由農業衍生的問題與面對的挑戰，已非單一專業與單一區域所能克服。

他指出，全球需要一個非營利、跨國、跨地域的專業平台，讓具熱誠的產業專家與研究學者能自由、開放的交換經驗、共享成果及互助合作。

魏正毅認為，「國際農業永續學會」是各國關注全世界農業永續發展的專家學者，共同支持成立的交流平台，聚焦農業科技、循環經濟、自然資源保護等人類永續重要議題。

台灣的中興大學教授李宗儒指出，透過這個專業平台促成農業永續研究、教學、政策、產業的知識與經驗交流、建構與傳承，集合與整合更多農業創新與永續的能量，協助開發中國家與地區在農業永續的努力。

「國際農業永續學會」祕書長傅國彰表示，農業是台灣的命脈與根本，台灣樂於為這個平台扮演「搭橋人」角色，為世界農業永續發展貢獻心力。

他強調，台灣積極推動「新南向政策」，農業交流更是其中的重要環節，台灣擁有先進的農業科技，更應發揮優勢與東南亞國家交流。

傅國彰指出，「國際農業永續學會」今後除舉辦「國際農業創新研討會（IAIC）」、「芬芳美學農業實務論壇」、與「農業創新與全球化國際期刊（IJAITG）」策略聯盟外，也會結合農業、醫學、生物科技、食品營養等專家學者，進行跨領域實務的合作研究。1070120

「國際農業永續學會」（IAAS）20日成立，期盼透過專業交流平台，集聚農業創新動能，協助開發中國家為永續農業發展努力，圖為學會成員合影。中央社記者黃自強新加坡攝　107年1月20日「國際農業永續學會」（IAAS）20日成立，期盼透過專業交流平台，集聚農業創新動能，協助開發中國家為永續農業發展努力，圖為學會成員合影。中央社記者黃自強新加坡攝　107年1月20日
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