看好市場需求 今國光：今年將谷底翻升

（中央社記者韓婷婷台北20日電）今國光董事長陳慶棋表示，物聯網、車載、手機是今年重要動能，尤其物聯網效應3月將開始顯現，車載鏡頭8月見成果，預計今年將是谷底翻升的一年，持續拚獲利。



今國光今天中午舉行尾牙席開近百桌，陳慶棋表示，儘管2017年經營成果並不理想，但為了改善同仁生活品質、提高工作士氣，2018年1月開始，響應政府政策，為全體同仁調薪，平均調幅約3%。今年目標訂的比較高。



陳慶棋對今國光的技術深具信心，他指出，今國光擁有玻璃研磨、模造玻璃及塑膠元件設計製造的廠商，其中玻璃研磨技術已累積38年，可以說全球數一數二。他指出，物聯網、車載、手機是未來翻身的重要項目，未來變焦鏡頭甚至會用到三鏡頭，單眼相機會越來越少。



陳慶棋指出，今年在物聯網鏡頭部份有機會見到較大成長，其中Ring目前已開始小量出貨，預計3月開始見到較大的量。另外也切入Panasonic供應鏈，預計3月開始出貨。



經歷4年耕耘的車載鏡頭，去年已獲全球第三大汽車零組件供應商Magna（麥格納）認證過關，倒車雷達鏡頭3月份少量出貨，如果順利有機會8月起逐步擴量，2019年有機會打入德國品牌廠商。



手機鏡頭部份持續與TCL合作，未來將擴大海外市場，今年手機鏡頭出貨量預計會成長。1070120