外銷訂單估連17紅 第1季可望維持正成長

民國106年12月外銷訂單可望連17紅，全年接單金額再創歷史新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北21日電）經濟部統計處22日將公布民國106年12月外銷訂單統計資料，連17紅可望達陣，全年接單金額再創歷史新高；學者預測，外銷訂單的正成長表現至少可延續至今年第1季。



由於國際品牌行動裝置銷售遞延，年終銷售旺季帶動消費性電子需求擴增，加上車用電子、AI人工智慧、高效能運算、物聯網等新興應用持續拓展，皆有助12月資訊通信及電子產品接單維持高檔；同時全球經濟穩定回升，帶動傳統貨品接單暢旺。



根據廠商以金額計算的動向指數，除機械類因產能限制，業者預期稍減外，其他貨品類別動向指數皆超過50，預期將較11月成長。



統計處預估，12月外銷訂單金額應可達485億至495億美元，年增17.6%至20%。



外銷訂單已連續3個月創新高，去年前11個月累計4443.3億美元，為歷年同期新高，全年有望突破民國103年的4728億美元紀錄，創下全年歷史新高。



台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德接受中央社記者訪問表示，去年整年出口表現都不錯，可望延續至今年，雖因去年基期較高，今年較難出現兩位數的年增表現，但在全球景氣復甦帶動下，至少第1季預估都將呈現正成長。1070121