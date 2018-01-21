寶成擬410億買寶勝股權 盼百分百認列獲利

寶成工業公司董事長詹陸銘（中）21日在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，將支付現金港幣109億元（新台幣410億），買進轉投資事業寶勝國際控股公司所有股權。中央社記者潘智義攝 107年1月21日

（中央社記者潘智義台北21日電）寶成工業公司董事長詹陸銘今天在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，將支付現金港幣109億元(新台幣410億)，買進轉投資寶勝國際控股公司所有股權。



詹陸銘說，寶勝國際於2008年在香港聯交所上市，是中國最大的運動服飾產品零售商及代理商之一，擁有超過20年經營運動用品及生活休閒產品的經驗；期盼這次計畫能將寶勝國際控股公司的獲利100%認列。



寶成工業董事會今天決議通過，為簡化集團架構與策略發展考量，擬透過寶成工業持股100%子公司Wealthplus Holdings Limited（Wealthplus）依照百慕達公司法所定之協議計畫（Scheme of Arrangement）方式私有化寶勝國際（控股）有限公司（香港聯交所股票代號：3813）。



寶成發言人何明坤表示，支付現金港幣109億元買寶勝股權，也包括向寶成持有49.99%股權子公司裕元工業購買寶勝國際約62.41%股權。



何明坤說，寶勝國際2017年自結營收人民幣188億元，已公布2017年前3季獲利人民幣3.37億元(約新台幣15.44億元)，2017年自結全年營收人民幣188億元(約新台幣861.41億元)。



他解釋，寶勝國際營收雖可在合併報表中反映，但獲利卻只能認列近32%，希望此次私有化寶勝國際的計畫，將來能100%持有其股權，也100%認列其獲利。



另外，寶勝國際私有化計畫尚待相關先決條件成就，及完成法令程序後生效，屆時寶勝國際將成為寶成工業的全資子公司，並於香港聯交所下市。



根據協議計畫，寶成工業將向寶勝國際股東支付每股港幣2.03元的註銷代價，此註銷代價將不會提高，且寶成工業不保留提高註銷代價的權利；同時，寶成工業也對持有寶勝國際購股權持有人提出購股權要約，將支付一定金額的購股權註銷代價。



他表示，以協議計畫生效為前提，寶勝國際所有股份及購股權將被註銷，嗣後再由寶勝國際發行新股予Wealthplus。



因此，他說明，寶成工業預計完成本私有化計畫所需支付的現金代價約為港幣109億元。寶成工業持股49.99%重要子公司裕元工業（集團）有限公司（香港聯交所股票代號0551）目前持有寶勝國際約62.41%的股權。若於裕元工業股東特別大會上獲獨立股東決議通過，裕元工業將出售其所持有寶勝國際約62.41%的股權，以取得Wealthplus支付約為港幣68億元的總註銷代價。



寶成工業期能藉由此次簡化管理架構，讓製鞋及通路兩大核心業務的發展定位更趨平衡；同時，鞏固寶成工業的股東權益，進而讓寶勝國際有更大的空間及彈性，積極推動必要的營運轉型及創新變革。1070121