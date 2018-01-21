榮剛4董事集體請辭 盼經營權和平轉移

（中央社記者潘智義台北21日電）榮剛材料科技公司的公司派、市場派之爭愈演愈烈之際，公司派4席董事今天突然宣布辭職，自明天下午5時起辭去董事職位，盼經營權和平轉移給市場派。



榮剛董事長陳興時透過新聞稿宣布，為消弭社會大眾、股東及員工不安，並提升員工工作士氣，團結榮剛所有股東，慎重思考做出痛苦決定，在此謹能秉承老兵不死的精神，毅然決然地宣布與榮剛公司獨立董事徐小波、董事張世豐、董事陳驥智，自民國107年1月22日下午5時起同時辭去榮剛公司董事職位。



陳興時說，此時辭職最大的遺憾，是未能完成50噸電弧爐的建廠與營運，開創榮剛營運顛峰另一個里程碑。



榮剛表示，原本公司派有5席董事、市場派有4席董事，公司派4席董事辭職後，公司經營權和平轉，盼維持公司的商譽不受任何損害，確保產品的絕對可靠。



榮剛集團指出，創辦人及董事長陳興時博士，傾注35年歲月，殫心竭力帶領榮剛公司技術團隊，建構台灣國際級的航太、能源、油氣、生醫特殊合金專業製造廠，並發展整合材料精煉、鍛造、精密機械加工、特殊製程處理技術，成功通過波音（Boeing）、奇異公司（GE）、法國賽峰集團（Snecma）等認證。



榮剛表示，獲得提供國際大廠完整供應鏈整合服務，提高國內產業附加價值，確保榮剛成為高端金屬製造產業的佼佼者，並為國際供應鏈體系不可或缺的一員(Key Player)。



榮剛說，為因應下一世代特殊合金智能化精煉煉製系統與設備建置，擴大特殊功能性合金產能，榮剛在2015年決議耗資新台幣40億元設置50噸電弧爐，採用最先進的自動化精煉澆鑄系統以精進澆鑄品質，提升產品可靠度、高附加價值，以進軍國際高端產業。



榮剛強調，遺憾的是，榮剛長期專注本業的經營及技術研發，董事長及各級經理人未能在公司資本的成長茁壯過程中，擴大以法令允許的董監事酬勞、員工分紅等途徑建立股權結構，導致擁有股權股東對於榮剛經營權產生不同理念。1070121