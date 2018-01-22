台商對陸投資意願降低 連3年負成長

（中央社記者廖禹揚台北22日電）經濟部投審會今天指出，台商對中國大陸投資件數已連續3年呈現負成長，顯示中國大陸投資環境變化使得台商投資意願降低，海外布局開始轉向其他地區。



經濟部投資審議委員會今天發布106年核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資及對中國大陸投資統計，其中核准陸資來台投資較重大案件為荷蘭商NEXPERIA B.V.以新台幣7億5000萬元，投資台灣耐智亞半導體股份有限公司，因上層股權結構變動，投資人身分由外資變為陸資；以及新加坡商HAI DI LAO HOLDINGS PTE.LTD以新台幣1億1500萬元，投資設立台灣海底撈餐飲股份有限公司等。



去年核准陸資來台投資件數為140件，較前年減少11.39%，金額累計2億6570萬5000美元，年增7.3%，投審會指出，去年陸資來台投資發展平穩，顯示兩岸交流未受影響。



但在台商對陸投資方面，去年核准投資金額累計87億4318萬6000美元，年減4.8%，已連續3年負成長，投審會分析，大陸投資環境變化，已使台商投資意願降低，海外投資布局已由大陸轉往其他地區。



106年對外投資核准件數為502件，年增1.21%，金額累計115億7320萬8000美元，年減4.54%，投審會官員表示，呈現年減是由於105年有鴻海及台積電等對外增資的重大投資案，基期較高，但以近10年對外投資每年69億美元的平均值來看，106年對外投資金額仍屬成長。



僑外投資核准件數累計3415件，年增0.03%，金額累計75億1319萬2000元，同樣受105年基期較高影響，年減31.93%。1070122