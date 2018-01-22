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六都人口桃園台中連3年正成長 雙北流失

發稿時間：2018/01/22 19:34

最新更新：2018/01/22 19:34

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（中央社記者韋樞台北22日電）台灣房屋智庫觀察近3年六都人口移動變化，雙北連3年負成長，桃園和台中卻連3年增加。台灣房屋表示，桃園市的福利和教育資源直追，台中工作機會增，高房價的雙北嚇跑不少人。

根據台灣房屋引用內政部六都近3年人口淨遷入統計，從2015年到2017年，台北市合計淨移出4萬7788人，新北市淨移出1萬3131人，桃園市淨移入9萬4713人，台中市淨移入3萬9587人。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，過去台北市居民的福利高人一等，不少人為了住戶子女補助或搶進明星學校，家長想方設法入籍台北市，不過近年新北、桃園的福利政策和教育資源急起直追，縣市差異縮小，因此「北市入籍風」退燒。

反觀桃園市和台中市的淨移入人口連年正成長。進一步觀察桃園淨移入最多的區域分別為中壢、桃園和八德區。張旭嵐分析，桃園和台中今年一般住宅平均單價新台幣18萬元到20萬元，近年桃園建設起飛，高鐵和機捷縮短大台北生活圈距離，且桃園青埔新成屋價格降幅明顯，購屋總價低、空間大，高鐵通勤族比例增加。

台中市淨移入也連3年超過萬人以上，其中北屯、太平和西屯3區最多。台灣房屋青海加盟店店東簡珞傑表示，台中火車站近年鐵路地下化後市容整頓有成，加上台積電中科擴廠帶動工作機會，吸引中部縣市自住客移居，其中北屯12期和太平區新光段重劃區逐漸發展成熟，西屯也因捷運的建設規劃，台中市政府遷入後帶動區域發展，成為房市亮點區。

張旭嵐強調，台灣房屋統計2017年六都房價，台北市平均單價守住每坪60萬元，新北只要半價31萬元，桃園以南1字頭行情，加上近年房市以自住為主，因此雙北淨移出人口大於遷入，顯示自住盤的流失，也反映都會區的高房價和高物價，讓年輕人不得不往外圍移動，桃園置產台北工作的人口持續增加，跨區移居的現象也更加明顯，以求換取更輕鬆的生活品質。1070122

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