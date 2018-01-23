美國減稅提供助力 IMF上修全球經濟成長

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天表示，全球經濟同步復甦，復甦速度比預期快，並且至少將從美國減稅獲得短期助力，今明兩年全球經濟成長率估計都將達到3.9%。



法新社報導，國際貨幣基金發布最新世界經濟展望（WEO）報告，和去年10月的上一次報告相比較，今年和明年幾乎所有預測數據均向上修正。



不過，國際貨幣基金提出警告，繁榮的金融市場可能面臨反轉。



今年和明年全球全年經濟成長率預估將達3.9%，較去年10月的預測增加0.2個百分點，也比2017年的3.7%高。



先進經濟體同步實質成長，美國在耶誕節前通過稅改案，在至少2年內也將有可觀測的效果。



國際貨幣基金表示：「上修反映全球成長動能增加，以及近來美國稅改的預期影響。」



「在2017年，大約120個經濟體的經濟比前一年有所成長，這些國家占全球生產總值3/4，寫下2010年來最廣泛的全球同步成長。」



最新世界經濟展望報告預估，美國今年國內生產毛額（GDP）將成長2.7%，上修達到驚人的0.4個百分點，也高於2017年的2.3%預估值。



至於2019年，國際貨幣基金預估美國經濟成長2.5%，比去年10月的預估大增0.6個百分點。



美國刪減企業稅被視為對投資有推動作用，直到2020年可貢獻經濟成長1.2%，也有助於美國貿易夥伴的擴張，例如墨西哥。



歐元區也見經濟快速成長，幾乎所有成員國經濟成長都是上修，尤其是德國，今年和明年經濟成長都上修0.5個百分點，預估各為2.3%和2.0%



日本今年經濟成長預估達1.2%，比去年10月大幅上修0.5個百分點。



中國今年經濟成長預估達6.6%，比去年10月上修0.1個百分點。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1070122