/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 東京大雪爐石戰記謝淑薇戴資穎
>rss

壽險投資期信基金鬆綁 銀彈逾2兆元

發稿時間：2018/01/23 17:15

最新更新：2018/01/23 17:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北23日電）為使壽險業投資項目多元，並擴大期貨信託基金市場發展，金融監督管理委員會近期鬆綁保險業投資期貨信託基金，從原先的可運用資金1%提高到10%，擴增至新台幣2.1兆元。

期貨公會經過多年努力爭取讓壽險資金可擴大投資期貨信託基金，以利期貨市場發展，終於在今年獲得金管會保險局點頭通過。

保險局本週發出解釋令，將期貨信託基金列為保險法第146條之一第一項第六款規定之其他經主管機關核准保險業購買的有價證券，且即日生效。

根據解釋令，保險業投資證券化商品及期貨信託基金等其他經主管機關核准保險業購買的有價證券，合計投資總額將不得超過保險業可運用資金的10%。若以截至去年11月底，壽險業可運用資金約21.9兆元計算，壽險業投資期貨信託基金最高可達2.19兆元。

保險局表示，近期鬆綁保險業資金可擴大投入期貨信託基金，主要考量目前國內期貨信託基金檔數、規模，以及商品種類等都有顯著成長，且鬆綁後可讓壽險資金投資更多元。

期貨信託基金近兩年有顯著成長，根據證期局統計，截至去年底，國內共有19檔期貨信託基金，基金規模合計162.39億元，另外，期貨ETF共有15檔，規模152.19億元。

同時，保險局也要求，保險業資金對每一期貨信託基金或每一指數股票型期貨信託基金的投資總額不得超過該基金已發行受益憑證總額的10%。1070123

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP