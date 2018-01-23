/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 東京大雪爐石戰記謝淑薇戴資穎
>rss

財報強勁 Netflix市值追上高盛高通

發稿時間：2018/01/23 17:24

最新更新：2018/01/23 17:24

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社舊金山／洛杉磯23日綜合外電報導）財報亮眼激勵下，Netflix盤後股價勁揚，市值首度衝破1000億美元，追上銀行業巨擘高盛集團（Goldman Sachs Group）和手機晶片商高通公司（Qualcomm）。

彭博報導，全球最大線上電視平台Netflix昨晚公布的財報顯示，2017年是迄今用戶成長最強勁的一年。

Netflix去年增加2400萬訂戶，全球訂戶數達1億1760萬。

去年第4季，這家位於加州洛斯加塔斯市（Los Gatos）的公司用戶成長超越華爾街預期，預計2018年訂戶數將持續成長。

雖然媒體業的競爭對手紛紛合併、裁員和憂慮未來公司業務，Netflix卻持續穩步發展，擴張美國本土、歐洲和拉丁美洲用戶數。

Netflix宣布，去年第4季銷售額成長1/3，至32億9000萬美元；每股收益達41美分，符合分析師預期，幾乎是前一年的3倍。

Netflix將持續投注心力於新電視節目與電影。這家公司表示，今年將投資80億美元製作節目，昨天也披露將支出20億美元於行銷費用。

Netflix同時大幅增加非英語節目製作投資，計劃今年將推出30部當地語言原創節目。

Netflix盤後股價上漲8.3%至246.55美元。若今天上午股價維持不變，將是Netflix股價新高。截至昨天，今年Netflix股價已上揚19%。（譯者：陳妍君/核稿：劉學源）1070123

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP