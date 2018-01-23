財報強勁 Netflix市值追上高盛高通

（中央社舊金山／洛杉磯23日綜合外電報導）財報亮眼激勵下，Netflix盤後股價勁揚，市值首度衝破1000億美元，追上銀行業巨擘高盛集團（Goldman Sachs Group）和手機晶片商高通公司（Qualcomm）。



彭博報導，全球最大線上電視平台Netflix昨晚公布的財報顯示，2017年是迄今用戶成長最強勁的一年。



Netflix去年增加2400萬訂戶，全球訂戶數達1億1760萬。



去年第4季，這家位於加州洛斯加塔斯市（Los Gatos）的公司用戶成長超越華爾街預期，預計2018年訂戶數將持續成長。



雖然媒體業的競爭對手紛紛合併、裁員和憂慮未來公司業務，Netflix卻持續穩步發展，擴張美國本土、歐洲和拉丁美洲用戶數。



Netflix宣布，去年第4季銷售額成長1/3，至32億9000萬美元；每股收益達41美分，符合分析師預期，幾乎是前一年的3倍。



Netflix將持續投注心力於新電視節目與電影。這家公司表示，今年將投資80億美元製作節目，昨天也披露將支出20億美元於行銷費用。



Netflix同時大幅增加非英語節目製作投資，計劃今年將推出30部當地語言原創節目。



Netflix盤後股價上漲8.3%至246.55美元。若今天上午股價維持不變，將是Netflix股價新高。截至昨天，今年Netflix股價已上揚19%。（譯者：陳妍君/核稿：劉學源）1070123