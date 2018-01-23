大眾銀員工離職逾900人 工會：用腳投票

（中央社記者田裕斌台北23日電）元大金控旗下元大銀行今年元旦完成合併大眾銀行，卻引爆大眾銀員工離職潮，且在原大眾銀董事長、現任元大銀副董事長陳建平閃辭後，加劇離職潮。



截至19日，原大眾銀員工離職人數已達840人，在陳建平宣布辭職後，今天辭職人數已經超過900人，大眾銀工會表示，這是員工對於新東家「用腳投票」的不信任結果。



元大金表示，一直秉持寬容的心來討論合併後的組織、人員、系統等各項運作的合理性，希望異中求同，取得大家最大的交集，但也知道在這麼大的組織裡，無法滿足每一個人的不同期待與希望，離開的員工，給予祝福，留下來的，元大金感謝和期待，不管留與離，都給予最大的尊重和感謝，尊重他們的選擇。



元大金策略長陳修偉說，元大銀合併大眾銀後，提供工作保障3年，且每年底都讓原大眾銀員工選擇是否優離優退，由於今年元旦才完成合併，因此第一次選擇機會落在1月底之前，今年12月留任員工還是有機會可以選擇是否優離優退。



陳修偉指出，根據當初簽訂購併契約中的協定，選擇勞退舊制與勞退新制的大眾銀員工，有不同的優離優退金計算方式，大致而言，年資5年以下、5至10年、10年以上的員工，各享年資乘以1.5、1.75與2個基數的優退金，元大金也在去年向大眾銀員工說明清楚，由於訂在購併契約內，不用擔心元大金不會履約。



陳修偉無奈地說，就元大金的立場，當然希望大眾銀員工可以留下來一起打拚，但內部耳語太多，實在無法阻止，只能希望原大眾銀員工可以體會。1070123