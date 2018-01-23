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彰銀東莞分行員工收回扣 金管會擬金檢

發稿時間：2018/01/23 18:27

最新更新：2018/01/23 18:27

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（中央社記者蔡怡杼台北23日電）彰化銀行東莞分行經理收受回扣，金管會表示，收受回扣不管是通案，還是個案，都是不對的行為，依規定，彰銀須在29日向金管會詳細說明，且金管會也擬對彰銀東莞分行金檢。

彰化銀行今天針對東莞分行經理收受回扣案舉行說明記者會，董事長張明道說，2位涉案人在在職的1年多都有收受回扣，總金額達人民幣5萬餘元(約折合新台幣23.5萬元)。

金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛表示，彰銀東莞分行經理收受回扣案屬於內部人吹哨案件，彰銀已在1月18日通報重大偶發事件，依規定，彰銀須在7個營業日報金管會詳細狀況，之後金管會將依規定處理，另外，也會送檢查局進行金檢。

外界關切檢查局是否到彰銀東莞分行進行金檢，以及金檢範圍是否擴及彰銀所有大陸分行？莊琇媛說，就看檢查局認定是否有進行海外金檢的必要性。

至於收受回扣是否為台資銀行在大陸分行的潛規則？莊琇媛表示，檢查局檢查時會一併了解，但收受回扣這種方式，不管是通案，還是個案，都是不對的。

然而，令人不解的是既然彰銀內部早在去年11月就接獲內部人檢舉，公司內部為何遲遲未採取動作？莊琇媛指出，當時吹哨人已跟彰銀副總經理孫慧蘭取得共識，因基於人身安全考量，未立即採取相關行動，之後吹哨人才向立委爆料。1070123

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