美祭重稅 全球太陽能板大廠早有準備

（中央社北京／東京23日綜合外電報導）美國總統川普昨天批准，對進口太陽能板課徵最高達30%的懲罰關稅。儘管如此，這已經比全球主要太陽能板製造商原本預期的情況好些。



彭博報導，自從美國國際貿易委員會（International Trade Commission）2017年10月建議，對進口太陽能板課徵35%的關稅，從中國大陸、台灣到南韓，全球太陽能板大廠便有心理準備面對衝擊。



全球最大太陽能板製造商，同時也是中國最大太陽能板出口商的晶科能源控股有限公司表示，昨天宣布的關稅稅率「比預期好」。



全球第2大太陽能板製造商晶澳太陽能有限公司，也呼應上述看法，表示美國計畫未來4年的懲罰關稅將逐步遞減。



招銀國際證券公司駐香港分析師蕭羅賓（Robin Xiao，音譯）指出，全球主要太陽能電池和模組出口商將受到美國關稅的影響，尤其是晶科能源、晶澳和中國的天合光能有限公司。不過，由於稅率在預期範圍內，短期內衝擊很可能有限。



中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽則表示，每個相關國家都將受到美國新關稅的衝擊，不過稅率符合預期。



因事涉內部政策，而要求匿名的南韓韓華Q CELLS公司（Hanwha Q CELLS Co.）主管透露，為了避開美國關稅，他們計畫尋找其他市場分散銷售。



台灣的新日光能源科技發布電子郵件表示，新關稅將造成成本增加，不過稅率「比預期略低」，公司也將研究赴美設廠的可能性。近年美國市場占新日光營收的5%至10%。



美國進口太陽能設備成本之所以不太可能較近期水準大增，因為市場已預期將課徵重稅，部分廠商開始囤貨，導致太陽能板價格持續攀升。



不過，彭博新能源財經（Bloomberg New Energy Finance）指出，新關稅可能也不足以嚇阻一些亞洲進口的太陽能板，或是鼓勵企業赴美設廠。



美國在2017年1月至10月共買進價值37億美元（約新台幣1084億元）的太陽能板，其中逾90%自亞洲進口。



彭博新能源財經駐香港分析師江亞立（Jiang Yali，音譯）表示：「有些企業曾考慮在美國製造，但30%的稅率並不太高，所以他們可能放棄設廠。」



他指出，對進口太陽能模組課徵30%關稅，相當於價格增加約每瓦10美分，與目前美國產品價格差不多。



江還說：「若比較在美國或在東南亞設新工廠，從東南亞進口可能仍是較佳的選項。」



中國的廠商為了躲避貿易障礙，數年來已將生產作業移往馬來西亞、泰國和越南等的東南亞國家，這些國家遭課徵的關稅水準不同。中國是全球最大太陽能板生產國。



彭博新能源財經估計，中國太陽能企業在東南亞的產能約130億瓦，或占總產能的1/10。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1070123