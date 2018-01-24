新年度施政 沈榮津：穩定供電促進投資

經濟部24日舉行年終媒體餐敘，經濟部長沈榮津列出3項年度施政重點，包括供電穩定、促進投資，以及促進產業升級轉型。中央社記者廖禹揚攝 107年1月24日

（中央社記者廖禹揚台北24日電）經濟部長沈榮津今天談及新年度施政重點，「穩定供電」是重中之重；而為補足產業技術缺口及研發前瞻技術，他認為，法人改革「永無休止」。



經濟部今天舉行年終媒體餐敘，沈榮津列出3項年度施政重點，包括供電穩定、促進投資，以及促進產業升級轉型。其中，供電穩定是「重中之重」，沈榮津說，社會與工商企業界都相當關心供電問題，先穩定供電，產業才能安心投資。



促進投資部分首要工作就是解決「五缺」問題，沈榮津表示，他已交代各局處明確訂定年度工作事項，面對問題真相後，找出解決方法並落實執行。



前經濟部長李世光任內宣示改革法人，沈榮津認為，「法人改革是永無休止」，他希望法人作為符合產業需求，因此要求工業局輔導產業發展時，隨時向技術處回報各產業技術需求，再交由法人協助，「一方面補缺口、一方面掌握前瞻技術需求，做所謂的技術布局與研發」。



為推動產業轉型升級，沈榮津喊出「AI產業化」，他認為，前瞻技術產業化才能建立能力與能量，之後再將AI能量導入各行各業，「產業AI化」，發展智慧化生產、智慧化服務等智慧化應用，他並強調，最重要的是「AI晶片自主化」，才能把台灣原有的半導體優勢發揮得淋漓盡致。



沈榮津表示，工業局已重新檢討資源配置，以落實產業AI化，工業局會與產業公會連結，由公會篩選優質會員廠商向工業局提出申請，再由工業局輔導團隊協助推動智慧化生產，並將成果向業界公開，以互助方式推動整體產業水平升級，甚至轉型為「服務為主的製造」。1070124