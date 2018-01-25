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全球百大創新機構 鴻海入選

發稿時間：2018/01/25 18:14

最新更新：2018/01/25 18:14

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）2017年全球百大創新機構公布，其中鴻海集團入選，顯示鴻海在資訊科技領域持續創造具影響力的創新研發，並積極透過申請國際專利保護成果。

科睿唯安（Clarivate Analytics）新聞稿發表2017年全球百大創新機構（2017 Top 100 Global Innovators）報告，亞洲共有45間機構入榜，較2016年增加15%，居各地區之冠。

科睿唯安指出，鴻海集團入選這顯示過去5年鴻海在資訊科技領域持續創造具影響力的創新研發，並積極透過申請國際專利保護成果。

科睿唯安智權解決方案顧問邱明峻指出，鴻海在全球化及影響力兩項指標中的顯著進步，成為進入科睿唯安的全球百大創新機構的關鍵。

科睿唯安全球百大創新機構評選中的全球化指標，包括專利必須同時於全球4個主要市場（包含美國、中國、日本及歐洲）進行布局，以利在全球主要市場主張專利權。

報告指出，今年有6間機構首次進榜，包含臉書（Facebook）、富士電機（Fuji Electric）、鴻海、莫仕（Molex）、日亞化學（Nichia）及Western Digital。

科睿唯安是以Derwent World Patents Index（DWPI）資料庫的專利分析為基礎，追蹤全球機構與組織的創新活動，針對各家機構的專利數量、專利授權成功率、專利組合國際化程度、以及根據文獻引用數據（不包含自我引用）判定發明的影響力進行全面性分析，遴選出2017年全球百大創新機構。1070125

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