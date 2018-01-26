整合行動支付業務 智冠：3年後損益兩平

（中央社記者韓婷婷台北26日電）智冠科技與全達宣布透過換股方式進行整合旗下智付寶、智通數位與藍新科技，智冠表示，今年交易金流處理量可達新台幣300億元基礎，3年後目標是500億元，達到損益兩平。



智冠集團董事長王俊博表示，基於過往經營MyCard遊戲點數的平台營運服務經驗與全台灣超過50%的市場基礎市占率，於2013年開始跨入第三方支付產業，2016年正式取得智付寶電子支付牌照，「Pay2go電子錢包」於2017年2月正式開業，2017年11月取得O2O許可執照，2018年嘉義燈會將正式上路啟動服務，為唯一一家進入場域的專營電子支付業者，看好與全達集團股東資源的整合機會，其中包括電子商務、物流、宏達電、瑞軒科技、聯電、日本GMO等集團資源。



智冠集團財務長暨智付寶總經理鍾興博表示，去年藍新交易金流處理量為145億元，智付寶約125億元，二家合計約達270億元，今年預期可有300億元的基礎，未來不排除將二家行動支付執照合併為一家。



他分析，最近5年來，智冠集團積極的跨入金融科技產業，無論是早期的第三方金流代收代付服務，或是創新行動支付服務，在台灣地區電子商務市場已經有一定基礎與市場份額，在與全達集團評估與藍新科技股權轉換過程中，也深入分析兩方所擁有的資源，在合併營運規模部分，商店總數量已經超過3萬家，雲端系統處理的金流總交易量也已近300億元。



在合併營業收入部分，全年也有5億的基礎，已經儼然為台灣市場中最具營運經濟規模的金流集團，期望能注入更多金流產業的營運技術經驗與市場發展觸角，發揮穩建經營整合綜效，能在雙方相輔相成的整合資源下，站穩台灣市場第一大行動支付金流領導品牌的龍頭地位，相當有機會打破過去市場對於金流產業無法有穩定獲利的看法。內部目標設定3年內達到500億規模，達到損益兩平目標。



在股權轉換完成後的智冠集團藍新科技金融科技事業群中，擁有電子支付公司智付寶「Pay2go電子錢包」與台灣電子支付「Ezpay電子錢包」，將擴大提供且同時間雙軌發展台灣境內與中國大陸跨境行動支付應用，與接入商店無論是網路商城或實體門市，共同推廣安全有保障的行動支付用戶，全力衝刺行動支付應用場域。1070126