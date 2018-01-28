彩券獎金去年有10億沒人領 大樂透最多

台灣彩券統計，2017年共有高達新台幣10億元的獎金沒人領走，其中大樂透有約4億元的獎金充公。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北28日電）彩券人人都想中獎，但卻有彩迷中了獎忘記領，根據台灣彩券統計，去年共有高達新台幣10億元的獎金沒人領走，其中大樂透有約4億元的獎金充公最多。



台彩統計，去年包括電腦型彩券及刮刮樂逾期未領獎金共約10.43億元，這筆未領獎金將充公，其中刮刮樂由於可以即時兌獎，未領獎金約3億元，大樂透則有約4億元的獎金沒人領，占比高達38.33%。



其中，超過500萬元的高額獎金去年就有多筆未領，光是頭獎800萬元的今彩539就有9個中獎人有中頭獎的幸運，卻忘記把這筆財富領走，威力彩也有1筆5600萬元的二獎逾期未領，讓眾多未中獎的彩迷氣得跺腳。



事實上，過去2年都有很多幸運中獎人忘了把獎金領走，以2016年為例，逾期未領獎金也有9.3億元，且威力彩、大樂透、今彩539都有，其中不乏頭彩、二獎或加碼獎，都有迷糊的彩迷。



台彩表示，依照過去經驗，彩迷往往把彩券放在衣櫃、書桌或夾在書本中，由於電腦型彩券有3個月的兌獎期限，若中獎人未能及時兌獎，獎金將充公，提醒中獎人及早兌獎才不會與財神爺擦身而過。



此外，由於即將進入農曆春節的彩券旺季，如果中得2000元以上法人、外國人或居住未滿183天的華僑，依規定需在中國信託商銀及指定的營業單位兌獎，彩迷記得保障自己的權益。1070128