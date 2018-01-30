美祭防衛性關稅 經部：先協商尚未求償

（中央社記者廖禹揚台北30日電）外電報導，台灣就美國對進口太陽能板課徵防衛性關稅一事求償，經濟部國際貿易局今天表示，目前只是根據WTO防衛協定，要求與美國協商，了解防衛性關稅實施做法，並非已要求賠償。



路透社根據世界貿易組織（WTO）文件報導，台灣已就美國對進口太陽能板課徵防衛性關稅一事要求給予賠償，雙方有30天時間進行協商。



經濟部國際貿易局局長楊珍妮接受中央社記者訪問說明，依照WTO規定，所有會員國實施防衛措施前都必須通知WTO，而所有WTO會員國都有權對實施國要求雙邊協商。美國22日宣布將對全球太陽能板進口課徵防衛性關稅，23日發布總統文告，公布將於2月7日起實施，並在26日通知WTO這項防衛措施。



楊珍妮表示，貿易局已針對此案與業者開會商討，由於在電池部分設有2.5GW的免稅配額，但未詳列管制措施，2月7日實施在即，業者都十分關切，因此貿易局在美國通知WTO後，立即提出與美國進行雙邊協商的申請。



楊珍妮強調，目前說要求償「還太早」，現階段必須先了解美國這項防衛措施的規範細項，再與國內業者商討因應措施；但她也說，WTO防衛協定中確實保障所有會員國的權利義務，包括防衛措施不合理時的求償權利。



美國貿易代表署（USTR）22日公布總統川普核定「太陽能晶矽電池及模組」全球防衛措施調查案將採取4年防衛性關稅措施，稅率最高達30%，但電池部分可享有每年2.5GW免稅額度，額度內免徵防衛性關稅。(編輯：李信寬）1070130